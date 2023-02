Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Statskog og Miljødirektoratet vurderer vern av i alt 19 skogområder i Nordland. Skogen er en viktig råvarekilde for den lokale treindustrien. Både den og lokale folkevalgte engasjerer seg for å få begrenset vernet. Det får vernelobbyen til å reagere.

- Ikke la vernet bli sagmugg, skriver leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet i et innlegg i Klassekampen. Saken framstilles som at gammel naturskog skal bli til mindreverdige produkter. Det er fortegnet, på flere måter.

For det første er det mye mer enn gammel naturskog som er foreslått vernet i de totalt 19 områdene som er til vurdering i de berørte kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes.

For det andre brukes tømmer fra norske skoger i minst mulig grad til sponplater. Også i Nordland havner det meste av skogen på sagbruk. Restproduktene herfra havner imidlertid i sponplater fra Arbor Hattfjelldal.

Naturvernforbundet forsøker å fremstille det som om hogst i de aktuelle skogområdene vil bety at Arbor Hattfjelldal vil mangle råstofftilgang i framtida. Dette er selvsagt feil. Skogen plantes til igjen etter hogst, også i Nordland. Det som vil skape råstoffmangel for næringslivet, er å verne råstoffet.

Annonse

Forbundet hevder også at den ferske Naturavtalen i Montreal forplikter de enkelte land til å verne 30 prosent av hav og land innenfor egne grenser. Regjeringen har avvist denne tolkningen av avtalen.

Det alvorligste med verneiveren i nord er at naturverdier kan gå tapt andre steder. Det er godt dokumentert at skogen med tettest forekomst av rødlistearter er høyproduktiv skog. Men under én prosent av denne skogen er vernet.

Norsk institutt for naturforskning (NINA).anbefaler å prioritere skogvern av skogtyper med høy naturverdi og lav dekning i dagens skogvern, spesielt i fylker med lav dekning av skogvern, og arealer i lavlandet.

Det meste av denne skogen ligger på Østlandet. Her er under tre prosent av skogen vernet, mens tallet er over sju prosent i Nord-Norge, ifølge NINA.

I Nordland er det jevnt over færre rødlistearter per km2, men mange km2 vernet skog. Når vi vet at det står skogeiere i kø for å verne skogen sin på Østlandet, blir det feil å drive gjennom enda mer næringsskadelig vern i nord.

Skogindustrien på Østlandet har relativt god råstofftilgang, sammenlignet med kollegene i Nordland. Den har også veletablerte kanaler for import av råvare.

Det vernede skogarealet i landet har passert fem prosent allerede. Stortinget har satt et mål om 10 prosent. Det blir stadig viktigere at de gjenværende vernevedtakene som fattes, faktisk treffer de mest verdifulle skogene. Det er ikke i Nordland.