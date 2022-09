Feil å splitte opp togtrafikken

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Jernbanedirektoratet foreslår å dele persontrafikken på jernbanen på Østlandet mellom to selskaper, Vy og Flytoget. I dag blir mesteparten av denne trafikken håndtert av Vy, mens Flytoget kjører ekspresstog til og fra Oslo Lufthavn.

Begge selskapene er statlige, og Jernbanedirektoratet mener nå at det vil øke kvaliteten på tilbudet til passasjerene, om det blir internkonkurranse mellom de to aktørene. Argumentet er at selskapene hittil har vist at de kan samarbeide til kundenes beste, og at begge vil kunne hente ut stordriftsfordeler.

De møter sterke reaksjoner. Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund er ikke nådige. «Kunnskapsløshet», «synsing» og «fri fantasi» er ord forbundssekretær i Norsk Lokomotivmannsforbund, Grethe Thorsen har brukt overfor Frifagbevegelse.no for å beskrive den politiske debatten om jernbanereformen.

Ap-veteran Ove Dalsheim, som også er tidligere leder av Jernbaneforbundet, ser ikke hvordan en oppsplitting vil gagne passasjerene og mener det samtidig vil forverre situasjonen for de ansatte.

Konkurranse innebærer at aktørene blir stilt opp mot hverandre. Dermed er det reell risiko for at man samtidig avskjærer muligheten for effektiv bruk av togmateriell og utveksling av arbeidskraft der det ville vært hensiktsmessig.

Dalsheim varsler at han melder seg ut av Ap etter 50 år, hvis regjeringen lar direktoratet gjennomføre forslaget om en anbudskonkurranse. Han ser det som et reelt løftebrudd fra sine egne.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) avviser imidlertid at konkurranseutsettingen på Østlandet er i strid med regjeringens løfter. Det gjør han til tross for at det i Hurdalsplattformen heter at «Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge».

Regjeringspartiene har heller ikke samme syn. Senterpartiets Erling Sande, leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, er tydelig overfor Frifagbevegelse.no: – Dette virker som et grep som heller kan ta oss lenger vekk fra de måla som er satt i Hurdalsplattformen, sier han om Jernbanedirektoratets forslag.

Kvaliteten på togtrafikken for kundene kan og bør stadig forbedres, men det er slett ikke like åpenbart at det er til passasjerenes beste å konkurranseutsette mer.

Så lenge det skal være politisk styring av direktoratet, må Sp og regjeringen sette ned foten for den utviklingen Jernbanedirektoratet legger opp til.