Feil å gi avgiftslette til kryptoindustrien

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen at også bitcoin-industrien skal ha krav på avgiftslettelse. Støtte fra Frp sikret flertall for at produksjon av bitcoin i Norge får ta del i avgiftslettelsen til kraftkrevende industri.

Det var et dårlig forslag, og et like dårlig vedtak. I Norge har vi et system der kraftkrevende industri har betalt lavere elavgift. Formålet har vært å sikre industriarbeidsplasser i Norge. Fra og med 1. januar 2016 ble det innført redusert elavgift også for datasentre, altså sentre som lagrer og prosesserer data. Kryptovaluta var i utgangspunktet inkludert i avgiftslettelsen, men i Stortingets budsjettforlik høsten 2018 be det vedtatt at kryptosentre skal betale full avgift.

En høringsrunde avdekket at kryptoindustrien selv – ikke overraskende – var motstandere av å betale full elavgift.

Vi har forståelse for at regjeringen synes det er vanskelig å dra en grense mellom datasentre som skal få avgiftslettelser og datasentre som ikke skal få det. Men å bruke avgiftssystemet på å finansiere en industri som er enormt kraftkrevende og gir få arbeidsplasser, har lite for seg. Ifølge en artikkel i Forskning.no er bitcoin-industrien miljøverstinger. Norge er et attraktivt land fordi vi produsere mye ren, fornybar energi. Men vi deler ikke distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Hellelands begeistring over hvor viktig kryptoindustrien vil bli for Distrikts-Norge.

Bygging av datasentre, som Google sitt planlagte prosjekt i Skien og prosjektet på Kvernaland i Rogaland, er kontroversielle og skaper mye støy. I Rogaland skal det også tas store arealer matjord for å bygge et datasenter som kommer til å kreve mye kraft. I Ballangen ga kommunen bort en tomt for å sikre seg et av verdens største datasentre, med 3000 arbeidsplasser. I stedet blir det bitcoin-produksjon og 10–15 arbeidsplasser.

Det finnes ingen helhetlig oversikt over datasenter- og kryptoindustrien i Norge, og hva den kan bidra med av rent faktiske arbeidsplasser. I seg selv burde det få varsellampene til å ringe hos politikerne. En enormt kraftkrevende industri som skaper få arbeidsplasser har svært avgrenset betydning for distriktene. Fra et distrikts-, verdiskapings- og arbeidsskapingsperspektiv er det over alle hauger å bruke statlige midler til å finansiere denne industrien.

Vi står overfor et nærings- og industriskifte. Framtidens grønne industri vil kreve kraft. Da må virkemiddelapparatet og den rene krafta vår brukes til noe med nyttig enn miljøfiendtlig kryptovaluta.