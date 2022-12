Fastlegeordningen trenger akutthjelp

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

– Regjeringen jobber på høygir med å løse fastlegekrisen og sikre at alle har en fastlege å gå til, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

De er langt unna målet. 235.000 innbyggere mangler nå fastlege, ifølge en kartlegging fra Allmennlegeforeningen i høst. Hele systemet – der fastlegen er grunnmuren i primærhelsetjenesten – vakler.

I august oppnevnte Støre-regjeringen et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal legge fram forslag til «hvordan fastlegeordningen kan gjøres mer bærekraftig». Et fint ord for det som i praksis er en skrikende nødvendig redningsaksjon.

Mye må gjøres for både legenes og for pasientenes del. Utvalget leverte noen foreløpige anbefalinger før helgen. Til våren skal det konkluderes i en endelig rapport om hele allmennlegetjenesten, legevaktsystemet, organiseringen og finansieringen av fastlegeordningen.

Særlig i små kommuner og i distriktene er det utfordrende å rekruttere for å fylle ledige stillinger. Gjennomtrekken er stor. Mye kan forklares med svært stort arbeidspress.

70 timers arbeidsuke er ikke uvanlig når jobben på legekontoret innbefatter må måtte bemanne legevakt på kveld og helg. En undersøkelse fra Helsedirektoratet fortalte at leger i mindre kommuner i gjennomsnitt er på vakt 38 timer i uka i tillegg til ordinær arbeidstid.

Kommuner med få innbyggere har også få fastleger – og dermed flere vakter per lege. En dårlig spiral som gjør det attraktivt å heller søke seg til spesialisthelsetjenesten, eller til det private helsevesenet med bedre lønn og arbeidsforhold.

Arbeidsmengde og ansvar øker gjerne også i distriktene, der en aldrende befolkning har behov for flere tjenester og tettere oppfølging.

Helseminister Kjerkol sier regjeringen har en "historisk satsing" på fastlegeordningen og vil samtidig begrense det private helsevesenet. De to henger tett sammen.

I statsbudsjettet er det satt av 690 nye millioner kroner, men fastlegeordningen er kraftig underfinansiert over tid. Det har ikke manglet på varsku-rop, blant annet fra Helsedirektoratet. Å ha en fast lege over tid reduserer sykehusinnleggelser, bruk av legevakt og død, ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog.

Fastlegene behandler de fleste pasientene "på lavt nivå", før de eventuelt sendes videre i systemet. En lege du kjenner, som følger deg over tid, bidrar til kontinuitet og god kvalitet. Førstelinja er nøkkelen til riktig ressursbruk i helsevesenet.

Strukturendringer må til før ordningen kollapser helt. Unge leger må slippe å sette seg i milliongjeld for å kjøpe en fastlegehjemmel. KS er blant dem som mener finansieringssystemet må endres, at det må bli enklere å tilby leger fast ansettelse.

Regjeringen må komme opp med mer effektiv politikk hvis de skal ha ambisjon om å sikre trygg pasientbehandling – og akseptable arbeidsforhold – innenfor det offentlige helsevesenet i Norge.

