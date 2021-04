Farlig sentralisering i åkeren

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag advarer mot Coops planer om å sentralisere potetpakkingen til Gardermoen. Det er det gode grunner til.

Poteter er omfangsrik og krevende råvare å frakte, pakke og distribuere. Det gjør det bedriftsøkonomisk attraktivt å sentralisere potetproduksjonen - i dette tilfellet til Romerike.

Det faktum at mediene har slitt med å finne potetbønder som vil kommentere saken, viser det usunne grepet de tre matkjedene har fått på frukt- og grøntsektoren, og driver og fester på andre produksjoner, for eksempel kyllingproduksjon. Vertikal integrering betyr at makta over produksjonen flyttes fra gården og folkestyret, uttrykt ved jordbruksforhandlingene, til konsernene. For produsentene blir lojalitet til industrialistene viktigere enn sjølråderett over matjord og samfunnsoppdrag.

Potetbonden Børre Rogstadkjernet ligger sentralt til i Hernes, og frykter ikke for sin egen leveringskontrakt. Han målbærer likevel solidarisk skepsisen til å sentralisere potetpakking til Gardermoen: Det vil gjøre det verre for potetprodusenter i distriktene å holde sin produksjon oppe, påpeker han.

Bønder med firbente husdyr er stort sett sikret henting av sine produkter over hele landet, med kostnadsutjevning. Produsenter av frukt og grønnsaker kan bare drømme om solidariske produktprissetting og leveringsapparat. Grøntproduksjon skjer på kontrakt, og en produsent vegg i vegg med mottaket kan levere billigere enn en produsent 20 mil unna.

Dersom pakkeri- og lagervirksomheten sentraliseres, vil mange produsenter også miste den miste den verdiskapingen de i dag henter ut via å lagre og pakke varene sine sjøl.

Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen vil ikke komme med noen garanti for framtidig lagring og pakking av poteter i distriktene. Det er forståelig. Samtidig viser utsagnet hvor ahistorisk og farlig utviklingen i matsektoren er.

Siden Norge ble skapt som en samferdselsåre mellom nord og sør har vi visst at basisvarer som korn, poteter, kjøtt og melk må produseres og/eller være regionalt tilgjengelig over hele landet til enhver tid. Det holder ikke med potetlagre og kornsiloer på Østlandet.

Ansvarlige politikere må spørre seg hvor mye makt milliardærenes matkjeder skal få over norsk matproduksjon og beredskap.