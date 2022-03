Faglige råd må være faglige

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Russlands krig i Ukraina øker energikrisen i Europa, og sender prisen på kunstgjødsel til værs. Markedsprisen på korn øker kraftig – men ikke i Norge. Her er prisen regulert.

Det gjør våronna vanskelig for kornbøndene, som snart må ta sjansen på å så enorme verdier ned i jorda.

Bøndene fikk i fjor høst forhandlet fram ekstraordinær kompensasjon for prisøkning opp til fem kroner kiloen for kunstgjødsel. Men i januar var prisen åtte kroner – og mandag økte gjødselprisen ytterligere. FK Agri selger nå fullgjødsel i Midt-Norge til godt over 10 kroner kiloen.

Hvis bøndene skal gjødsle som i fjor, vil det øke kostnadene med 357 kroner per dekar matkorn, målt mot gjødselprisen i fjor.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sa til VG i forrige uke at "det vi gjør nå er å stille en garanti om at det skal være lønnsomt å så matkorn".

Dersom kostnadsøkningen tas på pris, må kornprisen øke med minst 71 øre kiloen i år. Fjorårets økning var til sammenligning på 13 øre.

Landkreditt Bank vurderer statsråd Borchs "garanti" for lønnsomhet som så lite realistisk at banken ikke legger noen vekt på den, mens FK Agri ikke vil yte kreditt på Borchs signal.

Annonse

Bondelaget stoler på Borch, og anbefaler å gjødsle som før. Det er diskutabelt, men til å forstå at laget viser politisk velvilje overfor en regjering som har stilt opp med svært store beløp for bøndene allerede.

Når en rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving gir samme råd, er det udiskutabelt et problem.

Kornrådgiver Sigurd Enger i NLR Øst anbefalte i Bondebladet i forrige uke å gjødsle "normalt", selv om gjødselprisen er doblet. Årsaken var Borchs signaler.

På mandag sendte NLR ut en betimelig klargjøring: Alle bønder bør spare på gjødsla i vår, og vente på et økonomisk løft før de ettergjødsler i sommer.

Optimal gjødsling til korn sådd i vår bør i snitt reduseres med 3 kg nitrogen, eller innpå 15 kg kunstgjødsel per dekar, skriver NLR.

Kuttet bør tas gjennom å redusere vårgjødslingen. Kornet får likevel den gjødsla det har behov for, fra våren av. Samtidig har bøndene fått tid til å vente på årets jordbruksoppgjør, før de eventuelt ettergjødsler.

Det er bra at NLR nå har gitt et klart faglig råd, slik at bøndene kan unngå kraftig kostnadsøkning på gjødsel som de ikke får dekket inn.

NLRs klargjøring går også til landbruksministeren: Uten et skikkelig løft i kornøkonomien blir det mindre korn til høsten.