Fagbevegelsen tar til gatene 20. januar for å demonstrere mot markedsstyrte strømpriser. Og for politisk kontroll med prisene på strøm i Norge.

Det er Industriaksjonen (fagorganiserte i industrien), sammen med en rekke av LOs lokalorganisasjoner, blant annet i de største byene (LO i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø med flere), som står bak mobiliseringen.

I oppropet til demonstrasjonen, sier Industriaksjonen/LO blant annet: "Norsk kraft har blitt en vare som kjøpes og selges på et nordisk og etter hvert europeisk marked. Selskapene som produserer strøm tjener store penger der vi forbrukere, kraftintensiv industri og kommuner må betale. Norge har nå flere utenlandskabler enn det som trengs for forsyningssikkerheten. Følgene er import av dramatisk høye strømpriser og eksport av hele Norges normale kraftoverskudd."

Det blir altså demonstrasjon, fanemarkering og appeller foran Stortinget 20. januar. En av appellantene er Fellesforbundets leder, Jørn Eggum. En annen er leder for Norsk Industri (NHO), Stein Lier-Hansen. Leder av Industriaksjonen, Remy Penev og leder i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad, holder også appeller.

Det er å håpe at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) vil lytte mer åpent til fagbevegelsen og kravene om politisk styring av markedskreftene enn de hittil har gjort.

Det kan bli problematisk for Arbeiderpartiet dersom en Ap-ledet regjering og statsminister ignorerer kravene fra fagbevegelsen og norsk industri. Ap-leder Støre overkjørte riktignok LO da et sterkt splittet Ap i sin tid sa ja til Acer. Mens LO sa nei til Acer, blant annet for å unngå den situasjonen norske husholdninger, norsk industri og næringsliv, er i nå.

Nå er altså situasjonen endret. Ap har regjeringsmakt. Det er strømpriskrise. Statsminister Støre har både innflytelse over - og ansvar for å stoppe - krisa. Dermed bør det være vanskelig for en Ap-statsminister å ignorere fagbevegelsen nå.

Det er å håpe at olje- og energiminister Persen vil ta inn over seg alvoret i situasjonen for norsk industri, og imøtekomme kravene fra fagbevegelsen, som blir overlevert i forbindelse med fanemarkering og demonstrasjon foran Stortinget.

Men energiminister Persen kan også agere lenge før den tid. Hun vet at kravene fra fagbevegelsen, og fra det meste av den norske opinionen, er: Ta politisk kontroll over strømprisene, slik at folk og industri sikres forutsigbare, lave strømpriser.