Få nye stemmer inn i styrerommene

Den norske staten er hel- eller deleier i 74 selskaper med til sammen 412 styremedlemmer. Av disse 412 har 183 styremedlemmer, og 42 styreledere, adresse i Stor-Oslo. Det offentlig Styre-Norges mektigste postnummer finner vi bak Slottet. Og her finner vi, ikke overraskende, også hovedvekten av de rekrutteringsbyråene staten bruker når nye styreplasser skal besettes.

«Vi strever ofte med å finne relevante kandidater utenfor de store byene», sier direktør Harald Hjertø i rekrutteringsfirmaet Mercuri Urval til Nationen. Hjertø er påpasselig med å understreke både at det finnes mye kompetanse i Distrikts-Norge og at selskapet leter etter denne kompetansen. Men det er vanskelig, sier han. Det er ofte snakk om at et gitt styre krever spesialkompetanse, ifølge Hjertø.

Noen typer kompetanse kan du verken få eller bruke i Distrikts-Norge, ligger det implisitt i Hjertøs analyse. Det er kanskje sant. Men det er også en del relevant erfaring det er vanskelig å tilegne seg midt i en by. Til Hjertøs forsvar skal det sies at han på ingen måte påstår at geografisk bredde ikke kan være både viktig og nyttig.

Magne Amundsen i Visindi, som er Mercuri Utvals hovedkonkurrent om offentlige rekrutteringsoppdrag, mener byråene allerede tenker geografi. Det er kanskje illustrerende at Amundsen faktisk tror at representasjonen er blitt bedre de siste årene. Det har den ikke.

Likevel skal Amundsen ha ros for at han leverer en konkret og antakelig korrekt oppskrift for veien videre: «Har du hatt for få styreledere fra distriktene, starter korrigeringen av dette med at det rekrutteres styremedlemmer som får erfaring til senere å bli styreledere.»

Problemet med dårlig geografisk representasjon i offentlige styrer er et problem som lar seg løse. Det er også et problem som det er ganske tverrpolitisk enighet om at burde løses. Et styre med bredde, enten det er snakk om bosted, kjønn eller annen bakgrunn, har innfallsvinkler og problemløsning du ikke vil finne i et styre hentet fra den samme kompisguttegjengen fra Frogner som sitter i alle andre styrer.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) snakker om å finne bedre systemer og at «det er mer å hente». Det er det bare å si seg fullstendig enig i. Forhåpentlig vil han levere mer enn bare fine ord.

Utfordringen er ikke bare å finne folk som alt har kompetansen. Det er minst like viktig å gjøre veien til styrerommet lettere for folk som ikke alt er gryteklare for styreverv. Bredere og mer inkluderende rekruttering til maktposisjoner er både demokratisk viktig og positivt for organisasjonene og bedriftene det gjelder.