Få mer norsk mat på kantinebordet

Reglene som bestemmer hvordan det offentlige inngår kontrakter med leverandører, bygger på et EU-direktiv som skal sikre rettferdig konkurranse. Dermed er det ikke mulighet til å gi norske leverandører eller varer fortrinn.

Konsekvensen er for eksempel, som Nationen har skrevet tidligere, at Forsvaret serverer sine soldater på Rena og Terningmoen leir poteter fra utlandet. Til tross for at de holder til midt i matfatet Innlandet, tett på lokale potetprodusenter.

I første halvår av 2022 var drøyt halvparten av maten som ble solgt i Stortingets kantine og kafeer norsk. Om kafeteriaseksjonen på Stortinget skulle sette opprinnelsesland som et av kravene når de gjør sine innkjøp, vil det gå ut over de generelle konkurransevilkårene, forklarer Sissel Kværnes, som er seksjonsleder for kafeteriaseksjonen på Stortinget til Nationen.

Dette er ikke Senterpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Olav Tyldum fornøyd med. Han sier partiet er villig til å ta opp kampen med EU på området, for å få opp andelen norske produkter i offentlige kantiner.

Det må ikke forstås som proteksjonistisk tankegang. Det handler om å prioritere norske leverandører fordi det kan styrke matprodusenter over hele landet. Det bidrar til å sikre sysselsetting og arbeidsplasser i primærnæringa.

Etterspørsel, krav og konkurranse er dessuten ofte gunstig for innovasjonstakt og profesjonalisering.

Krav i anskaffelser og anbud er ikke noe nytt. Offentlige innkjøpsreglement er en politisk måte å legge føringer for produksjon og tilbydere.

Slik kan man for eksempel trekke underleverandører i klimavennlig og bærekraftig retning, bidra til å sikre trygge, sosiale lønns- og arbeidsforhold og sørge for aktivt arbeid med kjønnsbalanse i selskaper man handler med.

– EU bør ikke begrense et lands tilgang til egne matvareprodukter og jeg mener at Norge absolutt bør ta kampen med EU-systemet for at norske matvarer spesifikt skal etterspørres i anbudsprosesser ved offentlige innkjøp, sier Tyldum til Nationen.

Såframt andre kriterier er oppfylt, bør det som kan produseres i Norge kunne kjøpes fra norske produsenter. Med bevisstgjøring og kunnskap er det for eksempel fullt mulig å dele opp kontrakter slik at flere underleverandører har mulighet til å vinne anbud og bidra.

Krav til en viss norskandel på råvarer og mat som skal selges videre i offentlige kantiner kan bidra til å styrke norsk selvforsyning og matberedskap. Det er absolutt en politisk oppgave.