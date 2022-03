Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Norsk korndyrking har vært på vikende front i mange år. Denne fundamentale – og negative – utviklingen har gått sin gang under ulike regjeringer, til tross for at målet har vært økt korndyrking.

I år har våronna fått ny betydning, både i næringen og i opinionen. Europas kornkammer-stater er i krig etter at Putin-regimet invaderte nabolandet Ukraina. Det har sendt mathvete- og maisprisen til værs med henholdsvis 74 og 20 prosent siste måned, ifølge nettstedet Trading Economics.

En slik prisøkning stimulerer til økt matproduksjon. Men ikke i Norge. Her er prisene målstyrt, og settes etter forhandlinger mellom staten og faglagene. Per i dag er prisen på norsk korn den samme som i fjor høst. Bøndene aner ikke i dag hva de får betalt for det kornet de leverer til høsten.

Det de vet, er at gjødselen de bruker, er doblet i pris. Det gjør økonomien i matkorndyrking svært usikker. Korndyrking i Norge er allerede en usikker øvelse, preget som den er av et nordisk klima.

Faglag og fagfolk advarer: Bøndene vil ikke tørre å dyrke matkorn i år. Det vil være et ulykksalig feil svar på verdenssamfunnets utfordringer, som ikke på noe vis løser de beredskaps- og matforsyningsoppgaver norsk jordbruk bør og kan løse.

Annonse

Les også: Frp vil sikre produksjon av norsk korn med høyere kornpris og kompensasjon for gjødsel

Frp-leder Sylvi Listhaug har foreslått ekstraordinære tiltak for bøndene. Det er en klam omfavnelse for flere enn Senterpartiet. Så sent som i fjor høst stemte Fremskrittspartiet mot den helt nødvendige krisepakken som jordbruket fikk. Nå, når opinionens øyne er vendt mot kornsituasjonen, skal Sylvi Listhaug plutselig fremstå som kornbøndenes redning. Det er hun ikke.

Blind høne kan også finne korn. De 752 millionene ekstra til bøndene som ble bevilget i fjor, er borte, de har gått til dekning av allerede påløpte kostnader. Nå handler det om å sikre at norsk jordbruk investerer i åkeren for å høste mye korn, og mye matkorn, til høsten.

Da holder det ikke at regjeringen viser til snøen som falt i fjor, og på mulige tiltak som kan komme rundt 17. mai – etter at bøndene har sendt korn og gjødsel i jorda.

Frp viser til den internasjonale utviklingen, og krever ekstraordinære tiltak – før jordbruksforhandlingene – for å sikre økt produksjon av korn i Norge. Om avsenderen er frekk, er kravet like fullt betimelig og riktig. Vi er sikre på at også Sp er enig i sak, og at partene kan finne fram til målrettede ordninger for økt korndyrking.

Mange gode krefter er nå i sving for å få løst knuten som gjenstår: Å få Ap til å forstå alvoret i situasjonen.