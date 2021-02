EU må skjønne at skogen er grønn

EU-kommisjonen foreslår at skogbruk skal slettes fra lista over bærekraftige investeringer. Det kan høres ut som en første april-spøk, men finske og svenske skogbrukere kan bekrefte at kommisjonen mener alvor.

"Målet med dette forslaget er å styre kapitalen, så på sikt kan det påvirke investeringsviljen i svensk skogbruk og i svensk skogindustri", sier Magnus Berg i bransjeorganisasjonen Skogsindustrierna til SVT.

Det er ikke bare svenske skogbrukere og den svenske skogindustrien som er overrasket over og bekymret for EU-kommisjonens forslag. Det er i høyeste grad den svenske regjeringa også. Svensk skogindustri eksporterte for 150 milliarder svenske kroner i 2019. Eksporten tilsvarer rundt 10 prosent av svenskenes eksport.

Til våren skal EU-kommisjonen bestemme hva som skal regnes som grønne investeringer. Det finnes knapt noe viktigere "brand" i vår tid enn "bærekraftig", til tross for at begrepet er utvannet. Den som kan smykke seg med å være EU-sertifisert som "bærekraftig" har sikret seg den beste markedsføring.

Det er vanskelig å forstå EU-forslaget. Men det er nærliggende å anta at det har med lobbyvirksomhet å gjøre. Kommersiell lobbyvirksomhet er både vanlig og akseptert i EU-systemet. Det er ikke naturvitere eller miljøorganisasjoner som har de største kontorene og budsjettene i Brussel.

Den aller største lommeboka og de beste kontaktene, og dermed mest makt, har lobbyer som European Round Table for Industry, ERT. Denne lobbyen var den viktigste pådriveren for etableringen av EUs indre marked. Og pådriver da EU-kommisjonen etter mye motstand fra medlemslandenes regjeringer fikk fart på planene om fri flyt av kraft i unionen.

Målet med kraftunionen var, og er, å få ned kraftprisene for industrien i EU, og å hindre at noe land skal ha konkurransefortrinn i rimelig kraft. De seneste årene har vi sett hvordan både EU-kommisjonen og ERT har gitt EUs kraftunion en grønnnere og grønnere innpakning.

Paradokset blir desto større når investeringer i skogbruk og skogindustri ikke skal være grønn. Det er vanskelig å finne noen næring som er grønnere enn skog. Et godt skogbruk med jevn planting, og treprodukter med varighet, binder som kjent CO2.

Nå setter svenskene sin lit til at "lobbyarbetet från svenska regeringen och skogsindustrin" får EU-kommisjonen til å endre syn.

Sjefen for svenskenes kontor i EU-kommisjonen, Christian Danielsson, forsøker å berolige med at "det er kanskje slik at man ikke har sett hele bildet når det gjelder det bærekraftige skogbruket i Norden", som han sier til SVT.

La oss håpe han har rett, først og fremst av hensynet til klimaet.