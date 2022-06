Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Nei til EU-siden får sin svakeste oppslutning siden 2009, og faller fra 54,2 prosent til 48,8 prosent.

Samtidig viser ikke målingen som Sentio har utført for Nationen og Klassekampen, noen stor effekt for ja-siden av at det er krig i Europa: 35,3 prosent sier ja til EU-medlemskap. Det innebærer en framgang på 1,2 prosentpoeng siden november i fjor. 16 prosent svarer "vet ikke".

Målingen viser at det er størst andel EU-tilhengere blant Venstres medlemmer. Venstre er ikke av våre største partier, men det tar ikke gleden over resultatet fra nestleder Sveinung Rotevatn.

"Vi har egentlig ikke hatt noen EU-debatt i Norge. Men jeg hadde forventet dette, at folk som tidligere har svart nei på automatikk nå er mer usikre. Virkelig vind i ja-seilene tror jeg vi først får om vi har en debatt om EU-medlemskap", sier Rotevatn til Nationen.

For det første vet nok Sveinung Rotevatn for lite om norske EU-motstanderes motiv og argumenter til å uttale seg om "nei på automatikk".

For det andre ser Rotevatn bort fra den løpende debatten om konsekvensene av EØS-avtalen. Det er også en løpende EU-debatt.

EØS innebærer som kjent at Norge underordnes EUs regelverk på alle områder som har med EUs indre marked å gjøre. Og til tross for sterk motstand på meningsmålinger og i mange miljøer (som for eksempel LO) vedtok stortingsflertallet EUs energipakke tre og underordning under EUs kontrollorgan for fri flyt av energi – Acer.

Stortingsflertallets Acer-vedtak diskuteres så å si hver dag, på bakgrunn av skyhøye strømpriser i deler av landet. Før helga gikk den norske energilovens "far", tidligere olje- og energiminister, Eivind Reiten (Sp), ut i VG og oppfordret regjeringa til å regulere eksporten av kraft.

Tidligere LO-leder Roar Flåthen fyrte av denne kraftsalven i Klassekampen: "Støre må ta grep. Vannkrafta har blitt en markedsvare uten kontroll, og norsk industri vil dø ut dersom det fortsetter slik", tordnet Flåthen.

Strømprisdebatten er den hissigste samfunnsdebatten i Norge på lang tid. Vi har i generasjoner kalt den fornybare krafta for arvesølvet. Nå føler mange at arvesølvet glir ut av hendene. Resultatet er en kraftig og uønsket omfordeling, økte forskjeller og utsikter til industridød i Norge. Strømprisdebatten er også EØS/EU-debatt.

Det er ikke minst regelverket i EUs energipakke tre (EU-forordning 714/2009) som i utgangspunktet hindrer Norge i å regulere eksporten ut fra hensynet til rettferdige priser i Norge.

"Vi har ingen virkemidler til å regulere eksporten", slo seksjonssjef Ann Myhrer Østenby i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) fast i Nettavisen før helga. Saken handlet om at det kan bli mangel på strøm i energilandet Norge.

Dersom Venstres nestleder savner EU-debatt, så kan vi altså berolige med at den pågår hver dag.