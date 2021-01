Fremskrittspartiet og Senterpartiet har foreslått å åpne for å bygge ut kraft i vernede vassdrag. Flere riks- og regionaviser tar avstand fra forslaget.

Det er en konklusjon vi støtter, med ett forbehold. Det går ikke an å si nei til alt, om man tar det grønne skiftet på alvor.

Det er hevet over tvil at vi trenger mange titall TWh ny kraft i årene som kommer. Bare for å erstatte dagens fossilfyring innenlands og på sokkelen trenger vi 80 TWh, ifølge Statnett. Og da har vi fortsatt ikke begynt å bygge ny grønn industri, ei heller økt eksporten av ren kraft for å erstatte fossilbrenning ute i Europa.

En masteroppgave avlagt ved NTNU har fått motstandere av fornybar kraftutbygging til å hevde at vi kan klare oss uten. Vi skal kunne hente ut både 20 og 30 TWh ny kraft fra opprustning av eksisterende vannkraft. Kombinert med økt nedbør og energiøkonomisering skal vi da unngå naturinngrep, er den besnærende tanken.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avviser anslaget for opprustning. Potensialet er 6-8 TWh, og det inkluderer både oppgradering og utvidelse (altså mer vann i rør) av eksisterende vannkraft.

Det er vernet 389 vassdrag i Norge. Det er ingen tvil om at dersom vi bygget ut mange av disse, ville vi ikke behøvd å se en vindmølle. Men vi kan ikke drive energinasjonen Norge etter estetikk og stemningsbølger.

Det er nettopp hva Frps Terje Halleland gjør, når han forsvarer forslaget om vannkraft i vernede vassdrag:

– Jeg trodde at det brede opprøret mot vindkraft på land hadde vist at man fremover blir nødt til å prioritere andre måter å produsere kraft på, sier Halleland til NTB.

Det er merkelig uhistorisk synspunkt, 40 år etter Alta-aksjonene og 20 år etter at daværende statsminister Jens Stoltenberg sa at tiden for store vannkraftutbygginger er over.

Verken Frp eller Sp kan på alvor mene at en betydelig vannkraftutbygging i vernede vassdrag skal kunne foregå uten en miljømobilisering minst like bred som den vi har sett rettet mot vindkraft.

Sps olje- og energiminister Ola Borten Moe delte ut mange vindkonsesjoner. Frp var i 2015 svært aktive i å drive gjennom vindkraftutbygging på Fosen. Nå har partiene snudd kappen etter vinden.

Heller enn å hoppe på de teknologier eller protestbevegelser som er i tiden, burde stortingspolitikerne samles om mål for hvor mye kraft vi trenger, og når vi trenger den.

Så får det bli en faglig vurdering hvilke prosjekter som kan bygges ut til lavest mulig kostnad og med størst mulig gevinst - både økonomisk og miljø- og klimamessig. Svaret blir trolig en blanding både av sol-, vind- og vannkraft.