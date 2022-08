Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Norske butikkhyller er ikke til å kjenne igjen. Fire av fem kjøttdeigpakker selges som Folkets, Prima, First Price, merker som er eid av Coop, Norgesgruppen eller Rema.

Også andre medier interesserer seg for at færre enn fire av ti egg og under halvparten av kyllingen er merket med Prior.

– Hvis det ikke tas drastiske grep, vil Gilde og Prior snart være historie, sier Kjell S. Rakkenes, konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunnsansvar i Nortura, til Klassekampen.

Gjennom å eie sine egne matleverandører (Rema eier Norsk Kylling) eller å kreve eksklusive samarbeidsavtaler, sikrer matkjedene seg kontroll over leverandørleddet.

Vi vil berømme Nortura for å ta opp den forskyvingen av makt og verdier nedover i verdikjeden som EMV representerer.

Når EMV tar andeler i butikken, synker marginene til leverandører og produsenter. Å selge Gilde-karbonader tre ganger så dyrt som EMV-karbonader er pervers strategisk prissetting, hvis eneste formål er å presse salget av Gilde-karbonadene ned. Dette skjer også i tilfeller hvor Nortura faktisk har redusert prisen på Gilde-vare inn i butikk, sier Nortura-direktør Rakkenes.

Les også: Makta i dagligvarebransjen utfordres med ny dagligvarereform

Vi vil også berømme Klassekampen for å ha presentert EMV-kjøret i kjedene: Frittstående produsenter av alternative produkter og kvaliteter blir enten avvist eller spist. EMV opptar brorparten av kjedenes reklameaviser.

EMV kopierer orignalen, slik Coop lovstridig kopierte Melange margarin i 2020, med simplere råvarer som for eksempel importert kokosolje og vann istedenfor norsk melk og fløte.

Les også: Omstridt råvare gjør comeback i norske varer

Det er på tide at politikere som snakker om økt konkurranse i butikken og verdien av styrkede bondeinntekter begynner å handle. EMV må reguleres hardere.

Isteden for å lese kreative rapporter og bacheloroppgaver som snakker milliardærenes sak, må de folkevalgte følge pengene. Hva tjener bonden og forbrukeren? Hva tjener kjedene?

Torgeir Knag Fylkesnes og SV har gjennomskuet argumentene om at EMV er rimelig mat til folket. Dagligvaremilliardærenes formuer har ikke gått ned som følge av EMV-framveksten. De har økt.

EMV-dominansen på kylling har sentralisert produksjonen. Hvis andre kjøttslag følger etter, vil vi få et fabrikkhall-jordbruk sentrert rundt de store befolkningssentrene.

Les også: Regjeringen støtter opposisjonen om dagligvare

I mai vedtok Stortinget at kjedene må merke EMV tydeligere. De kan også bli pålagt å melde fra om oppkjøp og leie av produsenter, å måtte begrunne prisforskjeller mellom EMV og uavhengige merkevarer, og bedre merking.

Eksemplene som Klassekampen har publisert, viser at vedtakene er et nødvendig første skritt. Det finnes knapt noen bedre målskive enn EMV å skyte på, dersom man vil begrense den samfunnsskadelige makt- og kapitalkonsentrasjonen i dagligvaresektoren.