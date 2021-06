Et unødig verneforslag

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Borgenfjorden, en nær avsondret, grunn del av Trondheimsfjorden mellom Inderøy og Steinkjer, ligger midt i Innherreds matfat. Årtuseners intensivt jordbruk har skapt et rikt kulturlandskap. Det omfatter også fjorden som ligger midt i matfatet.

Nå er fjorden, som lokalt kalles Børgin, gjenstand for en opphetet vernestrid. Fjorden ble foreslått for marint vern i 2015. To år senere trakk Klima- og miljødepartementet forslaget tilbake i skuffen, men nå er planen igjen tatt ut.

Det er beklagelig. Et klart lokaldemokratisk flertall i to kommuner sier nei til verneplanene, som omfatter 22 km². Kommunesenteret i Inderøy ligger ved fjorden, det samme gjør nær 200 gårdsbruk. De lokale bondelagene advarer mot de effekter et vern vil kunne få.

Vernetilhengerne peker på at det er fjorden, ikke landområdene rundt, som skal vernes. De mener jordbruket og øvrige interesser rundt fjorden ikke har klart å peke på konkrete problemer med vernet.

Dessverre har lokalsamfunnet berettiget grunn til å anta at bruksbegrensningene i forbindelse med vern vil kunne krype opp på land. Lokalsamfunn rundt om i landet opplever ikke sjelden at det som startet som begrenset arealvern på lokal grunn, blir utvidet i ettertid, både geografisk og bruksmessig. Samtidig vil nye og endrede bruksmåter være vanskelig – eller umuliggjort.

"Blir Børgin vernet, styrer vi inn i en helt annen, byråkratisert måte å forvalte området på", skriver Steinkjers ordfører Anne Berit Lein (Sp).

Det lokale behovet for vern synes også uklart. I 2013 ble den kjemiske tilstanden i fjorden beskrevet som god. Økologisk er fjorden "frisk". Utslippene fra blant andre jordbruket til fjorden har gått ned i takt med strengere offentlige utslippsreguleringer. Naturvernforbundet i Trøndelag peker på at det er registrert blant annet 86 ulike makroalger, 78 flerbørstemarker og 45 muslingarter i fjorden.

Naturvernforbundet lokalt mener lokalsamfunnet bør være stolt over et framtidig vern av Børgin. For folk i Steinkjer og Inderøy er det nok større grunn til å være stolt av dagens fjord og artsmangfold, enn av et fremtidig vedtak i et departement.

Klima- og miljødepartementet har i disse dager dialog med kommuner og næringsliv som berøres av marine verneplaner. De to berørte ordførerne vil forhåpentlig gi klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) den orientering han trenger:

Norges samlede kystlinje er 100.915 km. Det bør la seg gjøre å øke det marine vernet på steder der både lokaldemokratiet og vernebehovet tilsier det. Børgin synes ikke å være et slikt sted.