Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

"På korn er nedgangen i inntekta også på fleire hundretusen kroner per årsverk... Kostnadsveksten er så stor at innteninga for fleire av kornbruka går i minus før kompenserande effektar i årets jordbruksoppgjer blir rekna inn."

Nationens dekning av tallene fra Budsjettnemnda for jordbruket, (BFJ) som kom i den stille uke, viser en surrealistisk situasjon på norske åkrer: Tusenvis av kornbønder går våronna i møte med utsikter til å tape penger på den.

Hensikten med referansebruksberegningene er "blant annet å vise inntektsutviklingen og å beregne virkninger av endringer som følge av jordbruksoppgjørene". Både staten og bøndene legger tallene og framtidsprognosene fra nemnda til grunn for jordbruksoppgjøret.

Vi tviler ikke på at Budsjettnemnda jobber samvittighetsfullt med den bestillingen nemnda har fått. Men i omskiftelige tider viser det seg at nemndas leveranser ofte blir håpløst akterutseilt. Dette tok nemnda selv konsekvensen av i 2020, da nemda lot være å legge fram inntektsmateriale for inneværende år.

Vilkårene for norsk matproduksjon ble framforhandlet i fjor vår, etter tall og prognoser fra BFJ. Nær ett år senere er det åpenbart at kraftig kostnadsvekst og renteøkninger gjør at bøndene går 60.000 i minus. Vilkårene fra i fjor viste seg å være helt utilstrekkelige.

Årets tall kan allerede være utdaterte, ifølge FK Rogaland og Agder. Samvirket peker på kraftig prisstigning på kraftfôrråvare.

Bøndenes utgifter til kvote- og jordleie, over en milliard kroner årlig, blir heller ikke trukket fra de offisielle inntektstallene. Og inntektsvekst hos bøndene forutsetter fortsatt at et visst antall bønder gir seg hvert år, slik at det blir færre å fordele tilskudd på.

Statistisk Sentralbyrå beregner hvert år "gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk". Men i disse tallene er ikke underskuddene til de mange tusen bøndene med negativ næringsinntekt med, slik Nationen har dokumentert de siste ukene.

Når underskuddene på tilsammen innpå 1,3 milliarder kroner per år holdes utenom, blir SSBs gjennomsnittsinntekt kunstig høy. I årene 2017 til 2019 er den offisielle, gjennomsnittlige næringsinntekten mellom 30.000 og 35.000 kroner for høy.

Grytten-utvalget skal i løpet av året presentere en modell for korrekt beregning av bondens arbeidsvederlag, adskilt fra vederlag til kapital. Det er naturlig og påkrevd å endre forhandlingsregimet, slik at bøndene igjen forhandler inntekt i inneværende år.

Forhandlinger om neste år er bekvemt for staten, som da kan innarbeide årets oppgjør i statsbudsjettet i ro og mak til høsten. Men i tider med ekstrem kostnadsvekst betyr dette utdatert budsjettering med behov for kraftige etterbevilgninger og/eller voldsomme variasjoner i budsjettering fra år til år.