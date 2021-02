Et svært viktig arbeid

Et gapende sår i Gjerdrum-landskapet vitner om kvikkleire-skredet som rett før årsskiftet krevde ti menneskeliv. Tre savnede er ennå ikke funnet.

Ei hel bygd ble rammet av det enorme skredet. Mennesker står numne tilbake og det vil ta mange år før sårene i sinnene er leget.

Tapet av trygghet er hjerteskjærende. Den rammer først og fremst dem som mistet noen av sine kjære og dem som reddet seg ut av det rasrammede boligfeltet. Men en slik katastrofe ryster oss alle.

Fredag nedsatte regjeringen et eksternt ekspertutvalg for å finne årsakene til skredet og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet. I tillegg skal utvalgsmedlemmene gå inn i spørsmål om ansvarsdeling, regelverk og forvaltningspraksis.

Vi er så få her i landet. Erkjennelsen av at dette kunne rammet flere av oss kommer også av at svært mange nordmenn bor i områder med marine avleiringer i grunnen.

Milevis fra dagens kystlinje ligger leira tilsynelatende stabil, bare bundet av saltkrystaller. Når strukturen i leira forstyrres, blir leira flytende. Prosessen kan spre seg raskt - over hundremetre og kilometre.

Les også: La leirjorda ligge

Annonse

Over 110.000 nordmenn bor på slik kvikkleire, viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Med data fra NVE har NRK nylig kartlagt hvilke bebodde områder i Norge som er mest utsatt for kvikkleireskred.

Det er derfor et uhyre viktig arbeid pensjonert fylkesmann (statsforvalter) Inge Ryan skal lede. Den tidligere lederen for SVs stortingsgruppe får med seg eksperter innen geoteknikk, geologi, overvann, juss og økonomi kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen, og vil også måtte trekke veksler på kompetansemiljøer som NVE.

Utvalget skal avgi sin første rapport i august 2021. Målet er å gi svar på årsakene til skredet på Gjerdrum, hvilke tiltak som kan knyttes direkte til hendelsen og hvilke tiltak som kan iverksettes raskt. Den samlede utredingen kommer som en NOU innen 31.januar 2022.

Redningsaksjonen, krisehåndteringen eller eventuelle skyld- eller erstatningsspørsmål er ikke en del av utvalgets arbeid. Det vil kunne komme senere.

Les også: Forbilledlig åpenhet

Vi vil nok en gang berømme Gjerdrum kommune for åpenhet og tilgjengeliggjøring av byggesaksarkivet og kommunikasjon om boligområdet som ble berørt av katastrofen. Kommunen har ansvar og tar ansvar, understrekes det.

Skredet i Gjerdrum er det mest alorlige kvikkleireskredet i Norge i nyere tid. Vi trenger å vite om det kunne ha vært unngått og hva som kan gjøres for å unngå at noe lignende skjer igjen. Vi ønsker utvalget lykke til i sitt viktige arbeid.