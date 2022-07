Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det er en styrke for Norge og Norden at Nato utvides med Sverige og Finland. Natos samlede makt øker. Nordens innflytelse i Nato styrkes, og slik sett styrkes også Norges sikkerhet.

Det russiske angrepet på Ukraina i februar endret sikkerhetssituasjonen i Europa totalt. Sverige og Finlands såkalte nøytralitetslinje ble en saga blott. Det hører til bildet at de to nordiske landene har vært assosierte medlemmer av Nato en god stund.

Samtidig som Nato styrkes med Sverige og Finland, har EU innledet behandlingen av Ukrainas medlemsskap i Unionen. Det er mange skjær i sjøen, og det vil ta tid før Ukraina eventuelt blir EU-medlem. Men Ukraina har uansett knyttet seg til EU gjennom sin søknad om medlemskap.

Dermed er vi ved den andre siden av saken: Blokkene i Europa sementeres på ny. Et nytt jernteppe senker seg. Det er ikke gitt at et nytt jernteppe trygger Europas sikkerhet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har grunn til å være fornøyd med å ha forhandlet fram en løsning med Tyrkia før toppmøtet i Madrid. Samtidig som det er vanskelig å overskue hva løsningen med Tyrkia innebærer.

Sverige har så langt vist stor forståelse for den kurdiske opposisjonen. Nå ser det ut til at svenskene må ofre politiske prinsipper, og kutte alle bånd til Det kurdiske arbeiderpartiet, PKK, som i mange år har drevet væpnet kamp mot den tyrkiske regjeringa. Tyrkias krig med kurderne har ført til svensk og finsk våpenembargo mot Tyrkia. Nå må den fjernes.

Den tyrkiske presidenten, Recep Tayyip Erdogan, har utnyttet situasjonen. Han varslet raskt at han ville blokkere for svensk og finsk medlemskap, og fortsatte med å stille krav om at Nato-landene skal utlevere kurdere og støte kurdiske grupper ut i kulden.

Avtalen med Tyrkia får flere svenske politikere til å reagere, ikke minst riksdagsmedlem (stortingsrepresentant) Amineh Kakabaveh. I mai hevdet den tyrkiske ambassadøren til Sverige at Kakabaveh hadde bånd til PKK (Kurdistans arbeiderparti, i mange land ansett som en terrororganisasjon) og måtte utleveres til Tyrkia.

Nå advarer Amineh Kakabaveh: "Nato gir etter for et islamistisk diktatur. Det er veldig urovekkende", sier hun til Aftonbladet.

Det er beklagelig dersom svensk og finsk Nato-medlemskap må betales med å styrke president Erdogan på en slik måte at undertrykkingen i Tyrkia videreføres, kanskje styrkes.

Det nødvendig at Nato-landene avklarer at asylanter og andre med kurdisk bakgrunn som har fått opphold i Nato-land, ikke skal utleveres til Tyrkia og en høyst uviss skjebne. Det vil være i strid med grunnleggende rettssikkerhet, og er demokratiske land lite verdig.