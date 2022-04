Et spørsmål om samfunnsbehov

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Lønnsoppgjøret i kommunal sektor drar seg til etter at Fagforbundets leder Mette Nord har kritisert sykepleiere og lærere for å varsle behov for et lønnsløft.

Mette Nord sier i NRK at "hvis noen skal ha mer, så det være noen andre som skal ha mindre". Det riktige her vil være at dersom noen skal få en høyere lønnsvekst, må andre få en lavere lønnsvekst. Men det er ikke dramatisk. Det Nord beskriver, er ikke annet enn en normal konsekvens av ethvert lønnsoppgjør som ikke gir eksakt samme lønnsøkning til alle.

Lønnsforskjellene i Norge er blitt større, og de bør ikke bli større. Men det er ikke sykepleiere, lærere og andre høyt utdannede kvinneyrker i offentlig sektor som har vært driverne i denne utviklingen.

Det er heller ikke snakk om at disse gruppene bør få noe lønnsløft fordi de "fortjener" det mer enn renholdere, sjåfører eller andre grupper med beskjeden lønn. Et slikt løft kan også begrunnes i samfunnets behov.

Det finnes ulike beregninger som skal vise at offentlig sektor generelt, og høyt utdannede grupper spesielt, over år har hatt en lønnsutvikling på linje med andre grupper. Det kan være riktig. Men hullene i vaktlistene ved sykehus og sykehjem kan ikke fylles med statistikk. De må fylles av folk.

Det er ikke mangel på søkere til sykepleierstudiet, påpeker Mette Nord. Men vaktlistene kan ikke fylles av studenter, heller. Frafallet fra sykepleieryrket er stort. Det har også å gjøre med forholdet mellom arbeidsbelastning og lønnsnivå. Det hjelper lite å fylle på vann på en tank som lekker.

Det er viktig at samlet lønnsvekst ikke overstiger samlet verdiskaping. Men arbeidsgiverne må også spørre seg: Hvor mangler vi folk for å drifte løpende velferd og forvaltning? Er det på renhold? I klasserommet? På operasjonsstua?

Retorikk om at mer til lærere og sykepleiere "sprenger" frontfaget er ikke dekkende for den effekt et behovsbegrunnet løft til enkeltgrupper i det offentlige har. Dessuten kan kommunal sektor velge å prioritere enkeltgrupper ut over frontfagets lønnsvekst på 3,7 prosent, og samtidig holde seg innenfor frontfagsøkningen samlet sett.

Sykepleiertettheten ved norske intensivavdelinger er høy sammenlignet med våre nordiske naboer. Offentlig sektor må vurdere om høyt utdannede grupper som lærere og sykepleiere i dag gjør arbeidsoppgaver som kan løses like godt av andre og mindre utdannede grupper med lavere studielån og inntekt.

Det fritar ikke det offentlige for også å bruke lønnsoppgjøret som verktøy for å sikre nok kvalifisert arbeidskraft.