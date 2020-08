Et smittehavari

I juni ble en sykepleier og en pasient ved Nordfjord sjukehus korona-smittet av en svensk vikarlege. Legen skulle ha vært i ti dagers karantene etter ankomst til Norge, men fikk fritak for karanteneplikten.

Hendelsen fikk Helse- og omsorgsdepartementet til å endre regelverket. Fra 1. juli blir svensk helsepersonell testet to ganger etter ankomst til Norge.

Et langt alvorligere sykdomsutbrudd er nå et faktum. 36 ansatte og fire passasjerer er smittet, etter to seilaser med hurtigruteskipet "Roald Amundsen". Innpå 400 passasjerer fra 69 ulike kommuner må kontaktes og settes i karantene.

Selskapet lot være å sette utenlandske ansatte, de fleste fra Filippinene, i karantene før de ble satt i tjeneste på skipet. Der fikk de omgås kolleger og passasjerer.

Hurtigruten-direktør Daniel Skjeldam viser til internasjonale regler, De skal angivelig gi hjemmel til at ansatte fra utlandet kan gå rett på jobb på norske skip uten at de har blitt testet i Norge - så lenge de ikke går i land.

Etter et halvt år med korona-unntakstilstand i verden burde det slå ledelsen i Hurtigruten at dette ikke er lurt, uaktet hvor lovlig det måtte være. Forøvrig skal politiet etterforske saken som et mulig brudd på Smittevernloven.

Vel så alvorlig er den sendrektighet Hurtigruten har utvist ETTER at selskapet ble gjort oppmerksom på smitten ombord.

Onsdag 29. juli fikk selskapet vite at en passasjer fra Roald Amundsens Svalbard-tur 17. til 24. juli hadde testet positivt. Både kommuneoverlegen i Vesterålen og Folkehelseinstituttet rådet Hurtigruten til å varsle passasjerene som da var ombord på skipet.

Det gjorde selskapet ikke. Nær 200 passasjerer ble sendt i land i Tromsø fredag morgen, uvitende om smitten som høyst sannsynlig fantes på skipet de forlot. Hurtigruten beklager at rådene fra helsemyndighetene ikke nådde rette vedkommende i selskapet.

Norske myndigheter har gjennomført svært inngripende smitteverntiltak som påvirker innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet. Folks liv, tålmodighet og lommebøker settes på prøve.

Det er å håpe at regjering, politi og påtalemyndighet reagerer i kjølvannet av Hurtigrutens uryddige smittevern-seilas. Den langsiktige oppslutningen om smitteverntiltak styrkes av at det statueres et eksempel: Når smitte mistenkes, skal vi ikke fortsette som før. Da skal alarmen gå.