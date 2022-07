Et skremmende bilde av Donald Trump

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Bildet som tegnes av Donald Trump under høringene om angrepet på Kongressen 6. januar i fjor, blir stadig mer skremmende. Ikke minst etter vitnemålet til Cassidy Hutchinson forrige uke. Hun er tidligere rådgiver for Trumps stabssjef, Mark Meadows.

Under ed fortalte Hutchinson at en rasende Donald Trump forsøkte å ta rattet fra en Secret Service-agent mens han ropte "jeg er presidenten for faen, kjør meg til Kongressen nå!". Trump ville gå sammen med demonstrantene som angrep parlamentet. Ifølge vitnet ville altså Trump lede an i et angrep på Kongressen.

Ifølge Hutchinsons vitnemål var så presidenten så sint at han forsøkte å ta kvelertak på sikkerhetsvakten som kjørte. Etterpå kastet han lunsjtallerkenen sin i veggen i Det hvite hus og ketsjup måtte tørkes av veggen.

Vel så alvorlig er det at president Trump ifølge Hutchinson visste at demonstranter bevæpnet med kniver og skytevåpen var på vei mot Kongressen allerede morgenen 6. januar 2021. Trump skal ha bedt sikkerhetsvaktene fjerne metalldetektorene og slippe demonstrantene inn.

Hutchinson var til stede da Trump reagerte anerkjennende på demonstrantenes rop om å "henge Mike Pence", USAs visepresident fra 2017 til 2021. Ifølge granskningskomiteen var Pence i livsfare under stormingen av Kongressen.

Videre skal en opprømt Rudy Giuliani, rådgiver for Trump, etter et møte med presidenten 2. januar 2021 ha spurt Hutchinson om hun var spent på 6. januar. "Vi skal til Kongressen. Det blir storslagent", skal Giuliani ha sagt. Hutchinson spurte sjefen, Mark Meadows, hva som skulle skje: "Ting kan bli veldig ille 6. januar", svarte Meadows. Og slik ble det.

Hva kan en mann som Donald Trump, som ser ut til å ha bidratt til å sette sin egen partifelle og visepresident i livsfare, en mann som har ivret for statskupp, ellers finne på av destruktive ting?

Både i og utenfor USA bør utgangspunktet nå være at det ikke finnes grenser for hva Trump kan foreta seg. Det burde skremme amerikanerne, men er egnet til også å skremme allierte. USAs posisjon i verden er avhengig av institusjonene fungerer og at den som sitter i sentrale posisjonene evner å ta lederansvar. Det motsatte er farlig for oss alle.

Solomon Wisenberg, en av advokatene som etterforsket Bill Clinton, mener det utvilsomt er grunnlag for å reise sak mot Donald Trump for å ha medvirket til angrepet på Kongressen. Granskningskomiteen som arrangerer høringen, kan ikke straffeforfølge noen selv, men skal gi anbefalinger til justisdepartementet.

Dersom komiteen konkluderer med at Trump bidro til storming av Kongressen, bør det amerikanske justisdepartementet sørge for at Donald Trump stilles for retten.

Alternativet er at Trump kan gjenvelges som president i USA. I så fall kan vår nærmeste allierte, USA, i ytterste konsekvens bli en trussel mot både fred og demokrati.