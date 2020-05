Fagforeningen for akademikere med naturfaglig bakgrunn, Naturviterne, advarer i Nationen mot de kostholdsendringene som foreslås i Klimakur 2030. Klimakur 2030 er Miljødirektoratets rapport om virkemidler og tiltak som skal gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige CO2-utslipp i 2030, sammenlignet med 2005.

Rapportens høringsfrist utløp 30. april, og det er kommet en rekke kritiske merknader. Blant annet understrekes i flere høringssvar behovet for mer forskning. Naturviterne advarer også kraftig i sitt høringssvar til direktoratets rapport.

I Klimakur 2030 hevder Miljødirektoratet at en reduksjon av kjøttforbruket i Norge, er det viktigste tiltaket for å redusere CO2-utslippet i jordbruket. Det er Naturviterne så uenige i at de karakteriserer det som "et historisk feilgrep". Det bør både Solberg-regjeringa og Miljødirektoratet merke seg.

Naturviterne, med forbundsleder Dagfinn Svadberg Hatløy i spissen, mener kjøttproduksjonen i Norge er bærekraftig. En omlegging av kostholdet til lite kjøtt og mer fisk og plantebasert kost, vil derfor medføre betydelige negative konsekvenser, sier Hatløy til Nationen.

Annonse

I sitt høringssvar skriver Naturviterne blant annet om reduksjon av kjøttforbruket: "Variert bruksstruktur, god dyrevelferd og lav bruk av antibiotika kjennetegner også norsk husdyrproduksjon, noe som gjør kjøttproduksjonen i Norge bærekraftig".

Naturviterne skriver følgende om de negative konsekvensene av redusert forbruk av norsk kjøtt: "Konkret vil det gjelde redusert selvforsyningsgrad, svekket bosetting, mindre robust matproduksjon i hele landet, gjengroing av areal og redusert bruk av viktige arealressurser, inkludert gress- og beiteareal".

Naturviterne frykter også at redusert forbruk av norsk, bærekraftig kjøtt, vil bli erstattet av økt kjøttimport. Det virker åpenbart at det er uklokt å erstatte forbruk av norsk, bærekraftig kjøtt med import av mindre bærekraftig kjøtt.

Det vil også være særdeles uklokt å risikere at nær 9000 norske gårdsbruk utraderes på usikkert eller feilaktig faglig grunnlag. Med støtte i en rapport fra Agri Analyse, mener Norges Bondelag at så mange som 8.900 bruk vil forsvinne dersom forslagene i Klimakur 2030 settes i verk.

Er Solberg-regjeringa villig til å bytte norsk bærekraftig produksjon og norske arbeidsplasser med økt import av mindre bærekraftig kjøtt, som for eksempel inneholder mer antibiotika? Og det på et faglig omstridt, og dermed tynt, grunnlag? Er stortingsflertallet villige til å ta den sjansen?

Kritikken mot de faglige vurderingene i Klimakur 2030 har så å si haglet fra fagmiljøer. Dersom det viktigste for regjeringa er å gjennomføre bærekraftige CO2-kutt, bør høringssvarene tas på alvor – og regjeringa bør sørge for mer forskning på området og en helhetlig vurdering. Alt annet er symbolpolitikk og lite annet.