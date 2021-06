Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

– Vi står i en tid hvor vi reindustrialiserer Norge, sa statsminister Erna Solberg da hun presenterte regjeringens energimelding.

Det er ingen gitt konklusjon.

Mulighetene er mange for å fase ut fossil energibruk og revitalisere landet: Internasjonal skipsfart, en stor utslippskilde, kan drives med hydrogen. Vår offshore-kunnskap og teknologi kan utvikle havvind. Dagens industri kan bygges grønnere og større. Vårt behov for digital lagringsplass kan gjøres klimasmart med energigjenvinning fra datalagringssentrene.

– Hvis vi skal skifte ut fossil energi, så må vi skifte det ut med fornybar energi. Det betyr at vi må ha mer kraft, sa Erna Solberg.

Energipolitikken har lenge manglet den fasthet Solberg snakker om. Energiloven fra 1992 flyttet investeringsvedtakene fra de politiske organ til styrerommene i energiselskapene. Det ga svært få investeringer.

I 2012 åpnet det felles norsk-svenske sertifikatmarkedet. Gjennom sertifikatplikt skulle forbrukerne finansiere 26,4 terawattimer ny årlig produksjon.

Målet er overoppfylt, og sertifikatene ble ikke så dyre for forbrukerne som fryktet. Men det aller meste av utbyggingen er kommet i form av vindkraft i Sverige. Det var neppe dette resultatet norske politikere ønsket seg.

Den sentrale formuleringen i den nye energimeldingen er denne:

«Mer elektrifisering og fortsatt konkurransedyktige kraftpriser til næringsliv og husholdninger uten at forsyningssikkerheten svekkes, kan ikke nås uten mer kraft- og nettutbygging og må avveies mot hensynet til å begrense tapet av natur».

Denne målsettingen roper på en rødgrønn regjering som kan ta tilbake styring med energipolitikken. Landets energibehov må defineres og nye kraftverk og linjer utløses, ut fra helhetlige overveininger av regionenes og landets behov.

Det må bli slutt på at tilfeldige investorer og prosjekter får definere energi-infrastrukturen med til dels konfliktdrivende prosjekt (vindkraft på Haramsøya) og næringsødeleggende knapphet på kraft og/eller linjekapasitet (kraftsituasjonen i Bergensregionen).

Enten det er ny stor industri i Grenland, på Vestlandet eller nordpå, må den sikres kraft gjennom dedikert politikk: De mest egnede energiformer må bygges nær der den trengs, på steder der den negative påvirkningen på miljøet er minst. Så lenge atomkraft ikke er norsk politikk, vil ny kraft kreve arealinngrep.

Meldingens forslag om raskere nettutbygging er et skritt i riktig retning. Et mer aktiv rødgrønn regjering er en nødvendig forutsetning for at Norge skal ha kraft nok når den etterspørres. Utflagging av det grønne skiftet er ikke noe alternativ.