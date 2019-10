Et godt prosentmål

Norge har forpliktet seg til å øke forsvarsbevilgningene til 2 prosent av brutto nasjonalprodukt innen 2024. Det skjedde på NATO-toppmøtet i 2014.

Regjeringen er tilbakeholden med å sette målet ut i livet. I statsbudsjettet for 2019 brukte den 1,59 prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar, litt mindre enn i 2018.

Forsvars-Høyre fikk ikke årets landsmøte med seg på et skjerpet vedtak at Norge skal holde målet. Landsmøtet vedtok isteden at at oppnåelsen av toprosentmålet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP.

Målet avhenger også av budsjettpraksis. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har gjennomgått årets budsjett og funnet 5,2 milliarder utgiftskroner som ikke har ligget i forsvarsbudsjettet. Når redningshelikoptre og høyere pensjonsutgifter til tidligere ansatte i Forsvaret er regnet med, bruker vi i år 1,8 prosent av BNP på forsvar.

Det er lett å finne svakheter med toprosentmålet. Økt pensjon til pensjonerte offiserer styrker ikke slagkraften til dagens soldater. Vi måler hvor mye penger vi sender inn i Forsvaret, ikke hvor slagkraftig det er. I gode og fredelige tider når BNP vokser mye, vil forsvarsbudsjettet øke mye. I dårlige, urolige tider vil forsvarsbudsjettet bli redusert.

Prosentmålet er likevel et positivt bidrag til vår forsvarsevne. Det vil dra forsvarsbevilgningene i oppover, både hjemme og hos våre allierte. Det er heller ikke noen motsetning mellom forpliktende økt pengebruk på Forsvaret, og den stadige forpliktelse Forsvaret har til å omsette pengene i forsvarsevne. Forsvarssjefen antyder at et ambisjonsnivå på 2 prosent vil gi "et robust forsvar".

Målt mot våre NATO-allierte bruker vi relativt mye av forsvarsbudsjettene på å kjøpe nytt utstyr, men relativt lite til å vedlikeholde og øve med det utstyret vi skaffer oss. Toprosentsmålet bør nås gjennom at vi også trener og steller utstyret vi kjøper.

Når våre NATO-allierte etterstreber samme mål for forsvarsprioritering, styrker det alliansen.

Forsvarets operative sjef har nylig advart om at Hæren er for liten til å forsvare Norge i en konflikt inntil forsterkninger fra NATO er på plass. Det bør være bred politisk enighet om at løsningen er et sterkere norsk Forsvar, ikke økt NATO-nærvær i Norge i fredstid. Det siste har vist seg å virke sterkt provoserende på Russland.

Forsvaret påpeker selv at et sterkere norsk forsvar dermed også kan bidra til et mindre anspent forhold til vår nabo i øst. Det er landet alltid tjent med.

Oppsummert Rikest, ikke flinkest 1 NATO-landene skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Norge har god evne, men dårlig vilje til å nå målet. Godt nok 2 Et prosentmål for pengebruk på forsvar er ikke perfekt, men drar forsvarsevnen i riktig retning. Avskrekk, ikke provoser 3 Forsvarsevnen må styrkes på egen kjøl. Norge forsvares best av norske soldater.