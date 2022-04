Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Bondekravet til årets jordbruksforhandlinger er 11,567 milliarder kroner.

Bondeopprører Tor Jacob Solberg reagerte med glede da Nationen fortalte han om størrelsen på kravet. Det er et vitnesbyrd om at Bondelaget og NBS har gjort jobben for medlemmene sine i år.

Retorikken fra statens forhandlingsleder Viil Søyland om at "kravet er omfattende både på pris og budsjett" kan man ta med stor ro. I fjor sa Søyland at "dette er et høyt krav, både i budsjettramme og når det gjelder målpriser". Da var kravet 2,1 milliarder.

Det er ikke et rekordhøyt krav. Bondekravet i 1975, målt i 2022-kroner, var rundt 16 milliarder kroner. Målt som andel av statsbudsjettet var kravet i 1975 enormt mye høyere.

Det er et krav som møter jordbrukets behov. Presseoppmøtet under fremleggelsen av kravet var oppsiktsvekkende høy. Og spørsmål om dyr mat og budsjettbalanse kom ikke.

Isteden måtte bøndenes ledere svare: Kommer ikke dette kravet for sent? Ligger det noe i kravet om at pengene skal utbetales nå? Blir det tilleggsforhandlinger til høsten?

Også på Stortinget tas bøndenes høye krav imot med stor ro. "Nøkternt", sier SVs nestleder og næringspolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes. Rødt vil støtte kravet "hele veien fram". Høyres landbrukspolitiske talsperson, Lene Westgaard-Halle, kaller heller ikke kravet høyt.

Én talsmann kaller kravet for "betydelig". Det er Aps Per Vidar Kjølmoen. Det er å håpe at dette er tilfeldig, og ikke et signal om hvem det er som vil stå i veien for økt bondeinntekt i årets oppgjør.

I fjor vår, under en blå regjering, tilbød staten bøndene et oppgjør som ville betydd økning av inntektsgapet til andre grupper. Det kan ikke Sandra Borch tilby i år. Det vil bryte med regjeringsplattformen og stortingsflertallet.

– Statens utgangspunkt i forhandlingene skal være å tette inntektsgapet, sier SV-nestleder Fylkesnes. Statens utgangspunkt i forhandlingene er nettopp tilbudet.

Hvor mye må inntektsgapet tettes i år? Det er et velbrukt politisk triks å drøye i det lengste med å trappe opp mot mål som skal nås noen år fram i tid. Det er selvsagt ikke gangbart i kriseåret 2022. Situasjonen i norsk landbruk og internasjonalt tilsier at målet heller må fremskyndes.

Det må Sandra Borch betenke når hun setter rammen for sitt tilbud til bøndene. For uten en signert jordbruksavtale i år må regjeringen få sitt siste tilbud vedtatt i Stortinget.

Det vil være den ultimate ydmykelse for Senterpartiet.