Et faglig forslag

Det statlig oppnevnte Bioteknologirådet går med stort flertall inn for å myke opp reguleringene av genmodifiserte organismer. Denne uka fikk klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) overrakt forslaget.

Rådets leder, Kristin Halvorsen, understreker at genteknologi kan være ett av flere verktøy for å utvikle bærekraftig matproduksjon i framtida, en produksjon som både er tilpasset klimaendringene og som ikke belaster natur og miljø mer enn nødvendig.

I dette arbeidet kan genredigering være et nyttig verktøy. GMO-teknologien er langt mer presis enn da GMO-regelverket ble utviklet. Bioteknologirådet foreslår å innføre meldeplikt for endringer på organismer som også kunne oppstått naturlig eller oppnås gjennom vanlig avl. For organismer som tilføres gener fra en annen organisme i samme art, foreslås enklere krav til konsekvensutredning. Når det gjelder organismer som tilføres gener fra en annen art, eller syntetiske gener, skal disse vurderes etter samme strenge regelverk som i dag.

Er det tilstrekkelig å dokumentere at en GMO ikke medfører helse- og miljørisiko, og ikke bidrar negativt når det kommer til bærekraft, samfunnsnytte og etikk? Her er Bioteknologirådet delt på midten.

Rådsmedlem Bente Sandvig påpeker at dagens lovverk stiller krav til GMO-produkter som ikke stilles til andre produkter. Hun mener det bør holde å kreve dokumentasjon på at produktet ikke gjør skade.

Strenge krav til dokumentasjon og godkjenning betyr også store kostnader ved utvikling av GMO. Bioteknologirådet ser en oppmyking som en demokratisering av teknologien. Det vil ikke lenger bare være de største agroindustriselskapene som har ressurser til å benytte seg av den.

Graminor-direktør Idun Christie understreker at arter for norsk bruk må utvikles i Norge, enten det skjer ved tradisjonell avl eller ny teknologi. De store internasjonale konsernene vil ikke lage sorter tilpasset norsk jordsmonn og klima. Norsk Landbrukssamvirke understreker den nye GMO-teknologiens betydning for norsk landbruk.

Geno, Graminor og Norsvin høster allerede internasjonal tillit. Deres arbeid må fortsatt gå hånd i hånd med jakten på uheldige bieffekter. Bioteknologirådet har levert et balansert forslag til faglig oppmyking av regelverket de jobber under. Tilrådingen danner et godt grunnlag for en god debatt om morgendagens GMO-regelverk når saken til slutt skal avgjøres av politikerne.

Oppsummert Bevegelse 1 Bioteknologirådet er blitt mer positiv til GMO-teknologien. Strenge krav 2 Genredigering skal underlegges minst like strenge vilkår som annen teknologi. Norske arter 3 Norsk landbruk trenger stedegen utvikling av plantemateriale.