Et engangsbudsjett

Solberg-regjeringens åttende budsjett er også det vanskeligste å lese inn i samtiden. Det skyldes tildels en kaotisk samtid: Korona-milliardene flyr, ledighetstallene går kraftig opp og endel ned.

Boligprisene holder seg forbløffende høye, og en liten og åpen økonomi som den norske må tåle enorm ytre påvirkning.

Budsjettet fremstår i seg selv som overraskende moderat.

Erna Solberg legger opp til å følge handlingsregelen for oljepengebruk neste år. Det skyldes neppe at hun tror behovet for penger i 2021 vil bli noe i nærheten av moderat.

Snarere skyldes det at kronekursen er svak og verdens børser relativt sterke. Dermed stiger Oljefondet i verdi, slik at også handlingsregelen på 3 prosent betyr svært mange oljemilliarder til å smøre økonomien.

Verken Norges Bank eller finanssektoren tror den økonomiske veksten blir så høy som 4,4 prosent neste år, slik regjeringen legger til grunn.

Kommunenes behov for korona-kompensasjon vil neppe heller bli så lavt som 2 milliarder kroner neste år. Og siden regjeringen forteller kommunene at de ikke må legge ned sykehjemsplasser i frykt for kommende korona-kostnader, må vi legge til grunn at den kommer til å plusse ekstra milliarder på statens utgiftsside i 2021.

Før vi kommer så langt, må vi nok gjennom en runde med påplussinger i høst. Frp har allerede krevd gjennomslag på Frp-saker for å stemme for budsjettet: Færre migranter, færre avgiftskroner på alkohol, sukker og annet som Frp mener folk bør få nyte billigere.

Uansett vil det koste. KrF og Venstre vil ikke unnlate å kreve milliardkompensasjon dersom de må svelge at Frp får illiberale eller syndige gjennomslag i budsjettforhandlingene. Det er mye som skiller Frp, KrF og Venstre, men lysten på penger til hjertesaker har de til felles. Det har Erna Solberg utnyttet, med oljepenger.

Regjeringen bruker milliarder på kutt i inntekts- og eiendomsskatt istedenfor på målrettet stimulans av distriktene og distriktsnæringene.

På klimasiden er det de dyre og offshore tiltakene for karbonfangst og -lagring som velges, ikke de billige og landbaserte. På fornybarsiden prioriteres verken havvind eller (knapt) hydrogen.

I sum vil budsjettet trolig bidra til at vi unngår både en økonomisk krise og en politisk krise i året som kommer.

Prisen er at det gjør landet mer oljeavhengig, ikke mindre. Det er en nøtt som må knekkes i de kommende budsjetter.