Et bevis på at forsvar og beredskap må prioriteres

Denne uka varslet den russiske presidenten Vladimir Putin en delvis mobilisering av 300.000 soldater i det som kan bli en russisk opptrapping av krigføringen i Ukraina.

Putin er altså beviselig ikke er interessert i fred. Han vil trappe opp angrepskrigen, ifølge EUs talsmann Peter Stano.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser svært alvorlig på den russiske aggresjonen og frykter – dessverre med god grunn – mer lidelse for både ukrainere og russere. – Jeg gjentar vår sterke oppfordring til Russland om å avslutte krigen. Ukraina har Norges fulle støtte, sier Støre.

Han får følge av utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som i en e-post til NTB uttaler at Putin ikke skal lykkes med å skape politisk splittelse og økonomisk nedgang i Europa.

Russlands krigføring og ønske om opptrapping mobiliserer antakelig ytterligere støtte til Ukraina i resten av vesten. Samtidig påvirker det norsk innenrikspolitikk.

Regjeringen har allerede varslet at noen av de store, kostnadskrevende postene i forslaget til statsbudsjett for 2023 vil handle om midler til å håndtere en økende strøm av ukrainske flyktninger til Norge, og en adekvat styrking av Forsvaret.

Det innebærer en skjerping av atomberedskapen her hjemme, med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i spissen. Planverket for håndtering av radioaktivt utslipp med mulige nedfall over Norge er oppdatert.

Atomkraftverket Zaporizjzja i Ukraina er det største i Europa og har vært okkupert av russiske styrker siden i mars. Tak og vinduer er bombet. Strømmen går av og på. Det er vanskelig å få nok kjøling til reaktorene. De ansatte er utslitte, skriver VG.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har advart mot en stor katastrofe ved kjernekraftverket hvis reaktoren angripes. I tillegg tolkes Putins uttalelse om å bruke «alle virkemidler til vår disposisjon» ved en «trussel mot vår territorielle integritet» som en trussel om å ta i bruk atomvåpen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til NTB at regjeringen ser Putins mobilisering som tegn på at Russland har store utfordringer. Det kan tyde på at presidenten opplever seg presset av Ukrainas framskritt og gjenvinning av vesentlige landområder.

Pressede statsledere er uforutsigbare. Støre-regjeringen satte ned en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon og bevilget tre milliarder kroner i mars i år, for å øke aktiviteten og beredskapen til Forsvaret.

Det ventes ytterligere, nødvendig styrking og prioritering i det kommende statsbudsjettet.