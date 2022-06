Et angrep på friheten til eget liv

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Natt til lørdag 25. juni ble Norge rammet av nok et terrorangrep. Skytingen ved utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo drepte to og skadet 21 mennesker. Det rystende angrepet går naturlig nok hardt inn på det skeive miljøet, men også på samfunnet som helhet.

Zaniar Matapour (43), en nordmann med iranske foreldre, er siktet for to drap, drapsforsøk og terror. PST har hevet trusselnivået til «ekstraordinært».

PST har hatt kjennskap til mannen siden 2015 og vært bekymret for islamistisk radikalisering. Han ble likevel ikke vurdert til å ha et «voldspotensial». Den avgjørelsen vil og må det bli stilt spørsmål ved.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) varsler at PST skal granskes. Det er nødvendig fordi det er et dilemma i et rettssamfunn at mennesker ikke kan frihetsberøves ut fra rent preventive hensyn.

Det er for tidlig å si om gjerningsmannen kunne vært hindret fra å utføre angrepet. Det er også for tidlig å fastslå med sikkerhet motiv og helsetilstand. Statsforvalteren skal granske den helsehjelpen siktede tidligere har fått.

At angrepet skjedde der det skjedde, oppleves naturligvis ikke tilfeldig. Midt i Pride-feiringen, på utesteder kjent for å samle det skeive miljøet. Dermed oppnår masseskytingen det terror er ment å gjøre: Å skape redsel i et sårbart minoritetsmiljø.

Det skal, som Høyre-leder Erna Solberg sa på partiets sommerpressekonferanse mandag, ikke være nødvendig, å måtte forsikre venner og familie om at man er trygg etter en kveld på byen. For det store flertallet av oss, er det ikke nødvendig.

Angrepet på en minoritet og på skeiv kjærlighet er likevel også et angrep på oss som samfunn. På den respekten vi forventer at mennesker skal ha for hverandre i et demokrati, på friheten til å være den man er.

Samtidig som man i år feirer femti år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, har det vært svært skarpe fronter i debatten om Pride. Noen forstår ikke behovet, noen mener det går for langt. Angrepet i Oslo viser med all tydelighet hvor viktig Pride er, som demonstrasjon for aksept og feiring av mangfold.

Mennesker i LHBTIQ-miljøet opplever trakassering, hverdagsdiskriminering og kriminalitet som majoritetsbefolkningen ikke oppfatter og har vanskeligheter med å sette seg inn i. Det må være en tankevekker at medmennesker går rundt og er redde. Terror skremmer oss mennesker fra å leve det livet vi ønsker å leve.

Myndighetene må gjøre nødvendig etterforskning etter helgens angrep. Så må storsamfunnet – hver enkelt av oss – gjøre vår del og ikke tåle den urett som ikke rammer oss selv.

Som statsminister Jonas Gahr Støre sa under sørgegudstjenesten søndag: – Ved dramatiske korsveier som dette kan vi ta noen viktige valg hver og en av oss og som fellesskap. Vi kan aktivt velge ikke å bli med ned ekstremismens vei mot splittelse og frykt. Vi kan aktivt hente styrke ved å sammen vende ryggen mot hatet og volden.