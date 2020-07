Esa må holde fingrene av fatet

Når lav lønn blir et konkurransefortrinn, blir resultatet et kynisk "kappløp mot bunnen" som rammer lønnsmottakerne.

Sosial dumping forekommer på norske arbeidsplasser, til tross for det norske lovverket som forbyr det. Vi kaller det sosial dumping når arbeidstakere får dårligere lønns og arbeidsvilkår enn det norsk regelverk tilsier.

Samtidig står Norge i stor grad imot den sosiale dumpingen som følger i kjølvannet av EØS-avtalen, sammenlignet med omfanget av sosial dumping i EU-landene. Det skyldes både det hjemlige trepartssamarbeidet, og at norsk fagbevegelse har kjempet – og kjemper – hardt for å demme opp for sosial dumping. Slik er regelverket blitt bedre og bedre.

I flere EU-land økte omfanget av sosial dumping i kjølvannet av finanskrisen i 2008. Krisen utartet og ble en økonomisk krise, med flere lavtlønte, flere arbeidsløse, flere løsarbeidere - og dermed enda flere uorganiserte.

Bekjempelse av sosial dumping er viktig både av hensyn til norsk arbeidsliv, og av hensyn til solidariteten med arbeidsinnvandrere til Norge fra andre EØS-land.

Kontrollorganet Esa, som skal påse at EØS-landene følger EU-lovene, hevder nå at det norske regelverket mot sosial dumping er i strid med EØS-avtalen.

Det handler om den norske forskriften om offentlige anskaffelser, som blant annet begrenser entreprenørers adgang til å ha underleverandører. Det er i strid med forskriften å ha flere enn to underleverandører. Esa mener altså at bestemmelsen er i strid med EØS.

Som nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, sier til Klassekampen: "Alle i bransjen vet at antall useriøse aktører og kriminalitet øker i takt med antall ledd i entreprenørkjeden."

Målet med regelen er naturlig nok å sikre oversikt og dermed kontroll med at lover og regler overholdes, for å stoppe og forebygge sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet. Bakgrunnen for innføringen av forskriften i 2016, sammen med de såkalte kommunemodellene, var flere grove brudd på lønns- og arbeidsforholdsbestemmelsene ved norske byggeplasser.

I tillegg til forskriften, er det altså utarbeidet lokale tiltak, som Skiens-, Telemark- og Oslo-modellen, som omtales som kommunemodellene. Byggenæringens landsforbund lanserte også en spesialisert veileder mot sosial dumping i 2018.

Esas anslag mot det norske regelverket som skal hindre sosial dumping provoserer både LO, Ap, Sp og mange norske arbeidsgivere.

Arbeiderpartiet vil styrke det norske regelverket mot sosial dumping, og stortingsrepresentant, Arild Grande, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, er klinkende klar: "Esa bør holde fingrene av fatet."

Grande bør få klar støtte fra både Solberg-regjeringa og Stortinget. Og det helt uavhengig av om den norske forskriften faktisk er i strid med EØS eller ei.