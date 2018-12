Erna Solbergs julemirakel

Politikk er det muliges kunst, sier det. Og når sant skal sies, er det vel få som er fryktelig overrasket over at det er mulig å samle de fire borgerlige partiene i én regjering.

Vel har Frp i sin tid i regjering gitt KrF skylden for terrorhandlinger og gjentatte ganger skjelt ut partiet som et ubetydelig tulleparti og andre, enda mindre flatterende ting. På den andre siden har KrF-leder Knut Arild Hareide skrevet en hel bok om hvor lite sans han har for Frp.

Alt det er tilsynelatende glemt nå. Fordi Erna Solberg har skjønt én ting: Å komme med små, helt uforpliktende løfter om endringer i abortloven som hun siden tvinges av sitt eget parti til å trekke tilbake, er nok til å overbevise et tilstrekkelig antall KrF-ere om at hun egentlig er en av dem.

Det meste tyder på at Hareide ville fått flertall for sitt valg hvis det ikke hadde vært for Solbergs temmelig tvilsomme abortløfte og Rogaland KrFs uheldige avgjørelse om, som eneste partilag, å overkjøre det lokale mindretallet. Solberg drev et kynisk hardkjør. Likevel fikk hennes regjering et syltynt grunnlag. I et parti som aldri før engang har seriøst vurdert å gå i regjering med Ap.

Regjeringsforhandlingene med KrF er bygget på sand. Men de er bygget. Og det virker som det er det viktigste for Solberg.

Solberg og Ropstad vant en uravstemning i et historisk borgerlig parti med et nødskrik. Det er ikke svært lovende for stabiliteten i Solberg-regjeringen i de to årene som kommer. Men det skal sies at KrF ser ut til å være innstilt på å gjøre samarbeidet til en suksess. Etter sonderingene fikk Kjell Ingolf Ropstad og hans forhandlere enstemmig oppslutning fra partiapparatet om å gå inn i regjeringsforhandlinger.

Målet til KrF er å sette et tydeligere sentrumspreg på Solberg-regjeringen. Det var også Venstres mål da det partiet gikk inn i regjering. Har KrF oppfattet at Venstre har hatt stor suksess med å male regjeringen grønn, og derfor latt seg inspirere til å sette litt ekstra gult preg på regjeringen? Det virker mildt sagt tvilsomt.

Foreløpig er det for tidlig å si om Ropstad vil få mer gjennomslag overfor Høyre i forhandlingene. Han vant avstemningen i eget parti med argumenter servert fra statsministerens kontor. Det er et åpent spørsmål om det betyr at Solberg anser ham som lett å manipulere eller om hun mener at hun skylder ham noe.

Det som derimot er klart, er at Hareide-tilhengerne i KrF snakket mer om distrikts- og landbrukshensyn enn Ropstad-tilhengerne. Hareides side ville i et samarbeid med Senterpartiet. De tapte. Men de er utvilsomt så mange at Solberg gjør ting betydelig lettere for seg selv dersom hun tar hensyn til noen av deres politiske krav.