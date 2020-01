Erna lovpriser NorthConnect

Gang på gang har Sp og Rødt forsøkt å få svar på om Solberg-regjeringa er innstilt på å stoppe behandlingen av NorthConnects søknad om å få bygge en privat utenlandskabel for krafteksport.

Ap-ledelsen hevder at en avtale inngått mellom Ap og regjeringa setter bom for konsesjon for NorthConnect inntil det er høstet norske erfaringer med de to offentlige utenlandskablene.

Avtalen ble presentert som aksept av "ufravikelige krav" for Aps sentralstyre, som på grunnlag av denne avtalen sa ja til å avgi suverenitet til EUs kontrollorgan for energi, Acer. LO og store deler av Ap-grasrota er som kjent motstandere av Acer. Fellesforbundet, der ansatte i norsk industri er organisert, vedtok for eksempel på sitt forrige landsmøte at Norge må ut av Acer.

Motstanden mot NorthConnect-kabelen, både i LO, Rødt, Sp og i store deler av Ap, bunner hovedsaklig i at strømprisene til forbrukere og industri i Norge vil øke. Motstanderne vil bruke norsk fornybar kraft til å bygge grønn industri i Norge.

Ett av Aps åtte "ufravikelige krav" i avtalen med Solberg-regjeringa, lyder slik: «Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal fortsatt være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter og erfaringene med de to kablene som nå bygges gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes.»

Statsminister Erna Solberg har tidligere avvist å vente på effekten av de offentlige kablene til Tyskland og Storbritannia. NorthConnect-kabelen betegnes som privat, fordi kraftselskapene - Lyse, Agder Energi, E-CO Energi og svenske Vattenfall - står bak, og ikke "det norske fellesskapet".

Under spørretimen i Stortinget forrige uke, tok Bjørnar Moxnes igjen opp NorthConnect med statsministeren. Solberg vil fortsatt ikke bekrefte at NorthConnect-søknaden er satt på vent. Tvert imot. Hun forsvarte iherdig NorthConnect: "Man snakker om NorthConnect som om det var forferdelige, kommersielle organisasjoner. Eierselskapene eies av norske kommuner, og pengene føres tilbake til dem", sa Solberg og ungikk å nevne svenske Vattenfall.

Statsministeren sa videre at kraftkabler bidrar til at Norge "utvikler mer energiressurser i Norge. En ting som er viktig for alle industribedrifter er en viss form for stabilitet. Kraftkabler til utlandet har bidratt til mer stabile priser", sa Solberg. Det er selvsagt mulig å "utvikle mer energiressurser i Norge" for bruk i Norge uten å bygge stadig flere kraftkabler for eksport. Dessuten er prisnivået på strøm avgjørende for industriens konkurranseevne. NVE konkluderer med at strømprisen øker dersom NorthConnect bygges.