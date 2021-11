Er flere tingretter verre for barna?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

I rundt en tredel av sakene som går i norske tingretter er barn og unge involvert, som i konflikter mellom foreldre og barnefordelingssaker.

Barneombudet frykter at barns rettssikkerhet blir dårligere, hvis Støre-regjeringa gjør alvor av løftet i Hurdalsplattformen om å gjeninnføre flere og mindre domstoler.

Argumentet er at større enheter gir bedre fagmiljøer, høyere og mer oppdatert kompetanse, og mer fleksibel og raskere saksbehandling.

Barneombud Inga Bejer Engh er selv jurist med dommererfaring og uttaler seg med tyngde og god kunnskap om sektoren. I NRKs Politisk kvarter torsdag minner hun om at Grunnloven slår fast at barnas beste skal være et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som påvirker barn.

Motstanden mot Solberg-regjeringas strukturreformer, inkludert færre og større domstolsembeter, var en sentral del av Senterpartiets valgkamp. 1. mai i år ble tallet på tingretter redusert fra 60 til 23, mens antall jordskifteretter gikk fra 34 til 19.

Seks måneder etter mener man altså å se - slik forkjemperne for reformen også mente i forkant - at de mindre, spredt lokaliserte tingrettene er uheldig for dommernes kompetanse og faglige dyktighet.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og Støre-regjeringa mener derimot at geografisk spredning ikke automatisk betyr svake fagmiljøer. Krav til kompetanse og faglig oppdatering - også på internasjonal rett og dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg - er de samme for alle ansatte, uavhengig av størrelsen på kontoret eller stedet tingretten ligger.

Kunnskapsdeling og faglige fellesskap er uansett nødvendig. Og i de to tredelene av saker som ikke omhandler barn - er folks rettssikkerhet truet av små tingretter der også?

Norges behandling av barnesaker har tidligere vært klaget inn til EMD. Som Mads Andenæs, også jurist, påpeker på Twitter, kommer noen av de mest uforståelige avgjørelsene i barnesaker Norge har tapt i EMD ikke fra små tingretter, men fra lagmannsretter og Høyesterett - uten at Barneombudet engasjerte seg i dette.

Vi deler justistimister Mehls bekymring for at det over tid vil bli enkelt å bygge ned de tingrettene som nå er lagt under en annen domstol lenger unna.

Mehl er mest interessert i hva man mener lokalt, og vil lytte til eventuelle protester fra domstolene selv. "Vi ønsker å gå tilbake til den gamle strukturen, med mindre kommunene, de ansatte og sorenskriveren er enige om at den nye strukturen er best", sier justisministeren til nrk.no

Det er god politikk å involvere dem som sitter med erfaringen og hverdagskompetansen.