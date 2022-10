Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det første statsbudsjettframlegget fra den rødgrønne regjeringen viser at det betyr noe hvem som sitter i regjering.

Regjeringen ønsker å øke skattetrykket på næringslivet med 41 milliarder kroner. Med dette er samtlige skatte- og avgiftskutt under Erna Solbergs 8 år dratt inn igjen til statskassa.

Folk som tjener under 750.000 kroner får 4,5 milliarder i skattelette. De som tjener mer, må ut med 3 milliarder ekstra, mens arbeidsgiverne som lønner slike, må ut med 7,7 milliarder mer i ekstra arbeidsgiveravgift.

Den sjudelen av befolkningen som betaler formueskatt, må ut med 2,4 milliarder ekstra. Kjøpere av de dyreste elbilene må betale moms. Landbruks- og matsektoren, som preges av lavt inntektsnivå og redusert sjølforsyning, løftes med 25 prosent.

Dette er omfordeling som er verdig det Norge vi vil ha: Et land med små forskjeller, der folk bidrar etter evne over hele landet.

Finansminister Vedum setter opp et premiss om at offentlige kutt vil ramme skole, helse, eldre, velferd. Men det er ikke velferdskutt å la være å bygge skipstunnel ved Stad eller fergefri E39, eller å la være å dele fylker. Skip og ferger vil fortsatt binde landet sammen. Det finnes gode argumenter for å dele fylker. Velferd er ikke blant de beste av dem.

Omfanget av den nye/økte gunnrenteskatten på fornybar energi gir regjeringen mange milliarder ekstra, men truer samtidig ny energiutbygging. Her bør regjeringen vurdere å ta ned ekstraskatten, og kompensere med offentlige kutt.

Hvem er budsjettet stramt for, spurte NRKs Ingunn Solheim finansminister Vedum. Det er iallfall ikke stramt for offentlig sektor og byråkrati.

Den forrige regjeringen hentet inn hundrevis av millioner årlig gjennom "ostehøvel"-kutt i offentlig sektor. Den såkalte ABE-ordningen bygde på en løpende effektivisering, ikke ulik de effektiviseringskrav som norske bønder møter i de årlige jordbruksoppgjør.

Finansminister Vedum avlyser dette effektiviseringskravet, dessverre uten å erstatte det med prioriterte kutt i det offentlige. Isteden drar regjeringen inn nye milliarder fra kommunenes kraftinntekter.

Den svenske og danske velferdsstaten klarer seg med å legge beslag på omtrent halvparten av brutto nasjonalprodukt. Det truer ikke nødvendigvis den norske velferdsstaten å kutte i en offentlig sektor med en BNP-andel godt over 60 prosent.

Årsaken til at oljepengebruken synes å gå ned, er at regjeringen holder strømstøtteordningen utenfor i beregningen av budsjettunderskuddet. Uten denne korrigeringen ville oljepengebruken økt også i 2023.

Folk flest får litt mer å rutte med gjennom regjeringens budsjettforslag. Dessverre kan det samme forslaget bidra til at pengene blir spist opp av økt rente.

Budsjettforslag blir sjelden strammere etter å ha passert Stortinget.