Equinors nye klimaplan: Skritt i riktig retning

Søndag meldte VG og E24 om Equinors planer om kutte CO2-utslipp. "Equinor, LO og NHO går sammen om et mål om en utslippsfri norsk sokkel innen 2050", skrev NTB.

Det er både noe upresist og noe paradoksalt å snakke om "utslippsfri norsk sokkel" når det handler om å kutte utslippene ved utvinningen av fossil energi. De store utslippene kommer som kjent fra bruken av olje, og ikke av produksjonen. Når det er sagt, er det viktig å understreke at alle monner drar. Det er selvsagt positivt at Equinor kutter CO2-utslippene knyttet til produksjonen av olje og gass på norsk sokkel.

Så langt har olje- og gassplattformene stort sett vært drevet av gasskraftverk ombord, som slipper ut betydelige mengder CO2. Plattformene trenger både strøm og mye varme til prosessanleggene sine.

Noen av feltene er allerede elektrifisert. Goliat-feltet har for eksempel sjøkabel fra Hammerfest-området til produksjonen i Barentshavet.

Kutt-planene ble presentert av Equinor mandag, og støttes av NHO gjennom Norsk olje og gass og Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO - gjennom Fellesforbundet og Industri Energi.

"For oss er ikke dette politikk. Det er forretning. Men også en naturlig del av vårt samfunnsansvar", sa konserndirektør Eldar Sætre i Equinor da han presenterte de nye ambisjonene.

Målet er utslippsfri utvinning på norsk sokkel innen 2050. Det innebærer at utslippene skal kuttes med 40 prosent innen 2030 - målt mot utslippene i 2005, og 70 prosent innen 2040.

2050-målet - "netto nullutslipp" - innebærer at de utslippene en ikke klarer å kvitte seg med på sokkelen gjennom elektrifisering fra land eller egne vindmøller, skal fanges og lagres.

Ap-lederen roser oljebransjens klimaplan: "Equinors plan om null klimautslipp innen 2050 er nødvendig og kan gjøre norske petroleumsprodukter mer konkurransedyktige", sier Jonas Gahr Støre til NTB. Han viser til at markedet vil legge stadig større vekt på klimaavtrykk.

"Utvikling av havvind og et kraftnett i Nordsjøen kan legge grunnlaget for at vi i Norge kan selge energi til Europa også i det lange løp", sier Jonas Gahr Støre.

Det er også liten tvil om at kombinasjonen av kutt i utslippene fra plattformene, og utvikling av kraftnett til havs - og utbygging av havvind - vil gagne Norge som energinasjon på sikt.

Equinor og resten av norsk oljebransje skal altså ha ros for sine tiltak for kutt i utslippene fra utvinningen på norsk sokkel. Det fritar selvsagt ikke Norge som et stort oljeproduserende land for ansvar for CO2-utslippene ved bruk av fossil energi.