Enkle løsninger på komplekse problemer fører sjelden godt med seg. Liberale ungdomspartiers ønske om en klimasmart framtid munner ut i enkle tiltak som fører galt avsted.

Unge Høyres programkomité foreslår å legge landbruket inn under EØS-avtalen, avvikle importvernet, avvikle distriktstilskuddet og avgiftsbelegge produksjon av rødt kjøtt.

Tankegodset er ikke nytt i norsk politikk. Unge Venstre har tidligere snakket om at kjøtt bør dyrkes fram kunstig i fabrikker, mens biologisk produksjon av kjøtt rundt om i landet bør skvises økonomisk.

Håkon Snortheim, fylkesleder i Akershus Unge Høyre, vil flytte mer makt over på forbrukerne. Vi tør minne om at forbrukerne i dag bruker drøye 10 prosent av disponibel inntekt på mat, mot nær 50 prosent etter krigen.

Både Unge Høyre og Unge Venstre sverger til internasjonal varehandel basert på komparative fortrinn. Høyres ungdomsparti ser kvaliteter som kan gjøre norsk mat til eksportvare.

Partiet overser imidlertid hvilke produksjoner som har naturgitte fortrinn i Norge. Gras vokser både i tørre og våte, varme og kalde somre. Grasbasert kjøttproduksjon har alltid vært fundamentet for norsk jordbruk og matproduksjon.

Å strupe denne produksjonen med avgift er å motarbeide, ikke utnytte egne fortrinn.

Klimaendringene gir få holdepunkter for at produksjon av grønnsaker vil bli mer stabil her i landet.

Vi kan produsere mye mer poteter og andre rotfrukter. Men nordmenn flest vil ikke ha dem. Forbruket har gått kraftig ned gjennom tiår. Det bør ungdomspartier som sier seg opptatt av forbrukerpreferanser, ha fått med seg.

Som studier har vist, er vi mindre tilbøyelig til å endre forbrukeradferd enn vi oppgir at vi er, når vi blir meningsmålt. Færre slaktede dyr i Norge vil gi økt import snarere enn redusert kjøttforbruk.

Vårt forbruk av kjøtt er lavt, målt mot andre vestlige land. Forbrukerne sørger for at forbruket går svakt nedover. Det er betryggende at regjeringspartiet Høyre avlyser forsert kjøttkutt som klimasatsingsområde.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier her i avisen at ingen næring kan skjermes for utslippskutt. Hansmark burde ha fått med seg at jordbrukets utslipp ikke har økt siden 90-tallet, og at næringen har forpliktet seg til kutt i klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

Landbrukspolitisk talsperson i Høyre, Guro Angell Gimse påpeker at jordbruket vil nå dette målet uten å bygge ned vår naturgitte kjøttproduksjon.