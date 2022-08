Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Som Nationen skrev denne uka: Vanligvis er ikke prognosene for årets kornhøst noe som fenger store lag av befolkningen. Etter Russlands angrep på Ukraina og krig i Europas kornkammer, har selvforsyningsgrad og kornavlinger blitt viktigere for flere.

Verdens viktigste matvare; det er korn. Korn brukes til mat for både mennesker og dyr. I Norge er det fattige én prosent av arealet som er egnet for matkornproduksjon. I gode år kan avlingene herfra gi ypperlig matkorn. I dårlige år går større deler av kornproduksjonen til dyrefôr.

Den offisielle prognosen fra markedsregulator Felleskjøpet Agri kommer først 16. august, men fra Innlandet kommer foreløpige funn som er verdt å glede seg over: 30 bønder i Hedmark og Østerdalen rapporterer alle om gull i kornåkeren. «Det ser ut til å bli et kjempegodt år i vårt distrikt», sier Harald Solberg fra Norsk Landbruksrådgiving.

Innlandet, Akershus, Østfold og Vestfold har hatt det presten i gamle dager ville karakterisere som «godt og tjenlig vær» – og får avlinger deretter. Mens vestre Telemark har hatt en regelrett tørkesommer, verre enn sommeren 2018.

I Nord-Norge og deler av Vestlandet har regnet imidlertid bøttet ned. Deler av Nordvestlandet har hatt den tredje våteste sommeren siden 1950-tallet, skriver Bondebladet. Målestasjonen Eide på Nordmøre hadde per 29. juli målt 285,3 millimeter regn denne sommermåneden.

Søkkvåte jorder gir naturlig nok dårlig avling, men også vanskeligheter med å høste. I Møre og Romsdal er det dermed en del bønder som ikke har gjort unna førsteslåtten engang. Andre har ikke fått kjørt ut naturgjødsla. Da kan det bli lite og dårligere fôr til vinteren.

Også i Finnmark har det vært store nedbørsmengder i sommer. Enkelte steder har det kommet tre ganger mer nedbør enn normalt. I Alta er det mange som har slitt med slåtten, og halvparten av melkeproduksjonen i Finnmark er der.

Forskjellene fra nord til sør og øst til vest viser med all tydelighet styrken i at vi har landbruk i hele landet. Om én region sliter, kan andre regioner ha et godt år. Stadig villere vær – våtere noen steder, varme- og tørkeperioder andre steder – vil kraftig påvirke verdens matproduksjon. Slike dramatiske variasjoner vil også kunne oppstå i Norge, og de vil kunne komme tettere enn før.

De krevende værforholdene og den eksplosive kostnadsveksten viser også hvor sårbar matproduksjonen er og hvor viktig jordbruksoppgjøret var. Det er svært vanskelig, for å si det forsiktig, å se for seg at en blågrønn regjering ville ha lagt 10,9 milliarder kroner på bordet til landbruket.

Selv om det er tidlig i sesongen og usikkerheten fortsatt er stor, må det være mulig å glede seg over at både matkorn og fôrkorn vokser godt, i gode områder. Det er ingen selvfølge.