Endelig: Brexit

""And I say to you that in this election your voice has been heard, and about time too. The people want change...we cannot and we must not let them down", sa statsminister Boris Johnson da han takket sine velgere fredag, etter den historiske valgseieren.

Budskapet kan oversettes med: "I dette valget er stemmene deres hørt, og det var også på tide. Folket vil ha forandring. Vi kan ikke - og vi skal ikke - svikte."

Tre og et halvt år etter den britiske folkeavstemningen om EU, der det som kjent ble flertall for å forlate EU, er britene nå i ferd med å faktisk komme seg ut av unionen. Etter at Labour, godt hjulpet av konservative representanter, har surret bort og trenert brexit-resultatet alt for lenge.

Med Johnsons brakseier fikk han et klart og tydelig mandat til å lede Storbritannia ut av EU. Endelig.

Annonse

Statsminister Boris Johnson og de konservative, toryene, vant minst 47 nye mandater og har rent flertall i parlamentet. Ifølge BBCs beregninger fredag får partiet 364 representanter, mens Labour (arbeiderpartiet) mister 59 mandater og ender opp med 203. Johnson selv ble gjenvalgt i Uxbridge og beholdt sitt sete i parlamentet.

For å vinne parlamentet, er det nødvendig med 326 mandater. Johnson har med andre ord rent flertall - og vel så det.

Labour-leder Jeremy Corbyn har varslet sin avgang etter det elendige valgresultatet. Ett av paradoksene i dette valget er at mange tidligere velgere på venstresida i Labour, som Jeremy Corbyn har representert, ser ut til å ha stemt konservativt. De har manglet tro på at Corbyns valgløfter, som for eksempel renasjonalisering av jernbanen, lar seg realisere innenfor EU-systemet. Høyresida i partiet, som under Tony Blair het "New Labour", ser ut til å ha gitt sine stemmer til "venstresidas" Corbyn for å få omkamp om EU.

I Brussel ser stemningen ut til å være mer konstruktiv. Da et flertall av britene stemte nei til EU, og under tidligere statsminister Theresa Mays forhandlinger, satt de spydige kommentarene temmelig løst hos daværende EU-president Donald Tusk, kommisjonspresident Jean-Claude Juncker og andre EU-ledere. Brussel viste liten respekt for britenes beslutning, og heller ingen smidighet i forhandlingene.

Så kunne heller ikke Boris Johnson dy seg for et sleivspark da valgseieren var et faktum, og ga følgende beskjed til Brussel: "Det var det! Det er på tide å putte en sokk i megafonen og gi alle litt ro."

Deretter styrket det britiske pundet seg, også mot euroen. Mens flere norske kommentatorer repeterer hvor utrolig vanskelig det blir for statsminister Johnson å forhandle fram en langsiktig avtale med EU i løpet av ett år, som om de fortsatt tviholder på håpet om omkamp. Kanskje nordmenn som ikke respekterer britenes EU-standpunkt også skulle anbefales en sokk?