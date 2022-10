Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Grytten-utvalgets NOU nr 14: "Inntektsmåling i jordbruket" har den positive egenskap at den tegner et bilde av et tradisjonelt sektorsystem som ikke fungerer så godt i 2022. Rapporten foreslår også noen riktige endringer.

En konservert eiendomsstruktur og en stadig rasjonalisert driftsstruktur gjør at nær halve jordbruksarealet drives av en leietaker. Mange melkeprodusenter må også leie melkekvote for å få utnyttet ressursene sine.

I dag er denne milliardkostnaden usynlig i offisielle regnskap. Den må dekkes av bøndenes vederlag til arbeid og egenkapital. Det er bra at Grytten-utvalget anerkjenner denne utgiften, og at den må trekkes fra før bondens inntekt kan beregnes.

Derimot er det overraskende og skuffende at utvalget fraråder å splitte og synliggjøre bondens kapital- og arbeidsinntekt.

Begrunnelsen ligner både faglig og politisk defaitisme: Det beskrives som teknisk krevende å beregne eksakt egenkapital på det enkelte bruk.

Men utvalget regner selv på hvordan arbeids- og kapitalinntekt kan beregnes på makronivå.

Med utgangspunkt i registrerte regnskap i totalkalkylen beregner utvalget at dersom kapitalavkastningen settes til 2 prosent årlig, vil ett årsverk arbeid gi 346.600 kroner. Det er 80.000 kroner lavere enn dagens inntektsmål, "vederlag til arbeid og egenkapital".

Dersom bonden vil ta ut en arbeidsinntekt på 412.500 kroner, blir kapitalavkastningen negativ - minus 2,23 prosent.

Utvalget kommenterer tallene slik: "Jordbruksproduksjon i Norge gir i gjennomsnitt ikke markedsmessig avkastning til både arbeid og kapital". Det er en helt riktig beskrivelse av et fundamentalt faktum i norsk matproduksjon.

Den eneste måten å få det fram på, er nettopp å beregne og synliggjøre det.

Utvalgsmedlem Håvard Bjørgen tar dissens på spørsmålet om kapitalavkastning. Han påpeker korrekt at når arbeidskraft avløses av kapital, slik utviklingen har vært og er i jordbruket, taper bøndene alternativ kapitalinntekt.

"...dagens resultatmål med avkastning til arbeid og egenkapital gir et misvisende bilde av lønnsomheten i norsk jordbruk", skriver Bjørgen.

Det samme målet gjør at økonomien i den kapitaltunge kornproduksjonen ser kunstig god ut, mens mindre kapitalintensive produksjoner som småfe kommer dårlig ut på papiret.

Bjørgen tar til orde for at gjeldskostnadene for norske bønder må synliggjøres på makronivå, og mellom ulike produksjoner. Det er et råd landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) bør merke seg.

Ellers blir det umulig å beregne når tettingen av inntektsgapet er over. Regjeringen bør ikke slå seg til ro med at bondens arbeids- og kapitalinntekt fortsatt skal holdes i mørket.