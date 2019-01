En utfordring til Bård Hoksrud

Konferansen Mat og Landbruk er en viktig arena for utveksling av ideer om landbrukets framtid. Det var svært tydelig i år. Den ene innlederen etter den andre kom med vektige innspill om en næring som står overfor tydelige utfordringer, men også muligheter.

En av dem var landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp). I sitt innlegg skrøt han av norske bønder, som seg hør og bør. Men han kom også med en advarsel. Markedsubalanse er den største utfordringen vi står overfor i dag, ja, kanskje den største utfordringen på lenge, sa Hoksrud.

Hoksrud har korrekt analyse. Overproduksjon er et problem. Og akkurat nå er det et problem som gjør seg gjeldende i flere ulike sektorer av landbruket samtidig.

Riktig nok kan det diskuteres om det er den største utfordringen. På Mat og Landbruk deltok også Cicero-direktør Kristin Halvorsen. Hun advarte om at ekstremvær som tørke og flom er noe vi må vente oss betydelig mer av i tida som kommer. De fleste bønder som har sett jordet bli til støv og/eller vasket bort av flomvann, vil nok anse det som en ganske betydelig utfordring, også.

Oppsummert Advarer 1 Overproduksjon og krympende markeder er et alvorlig problem for landbruket, sier landbruksminister Bård Hoksrud (Frp). Hva nå? 2 Det har Hoksrud helt rett i. Men hva har han tenkt å gjøre med det? En plan? 3 Å la bønder satse stort i et marked der bare den sterkeste eller heldigste overlever, er tradisjonell Frp-politikk. Men ikke god landbrukspolitikk. Har Hoksrud en plan?

Men det er nå så. Hvis salget av enkelte landbruksprodukter fortsetter å synke, og produksjonen samtidig fortsetter å stige, vil det uansett også få store ringvirkninger for hele det norske landbrukssystemet. Alt henger sammen med alt. Ikke minst i norsk landbruk.

Spørsmålet er hva Hoksrud mener er veien ut av uføret. Basert på det han sa, kan det virke som landbruksministeren foreskriver omfattende omveltninger i norsk matproduksjon. Han harselerte med Senterpartiets ønske om å øke matproduksjonen med en prosent i året. I stedet hadde han følgende resept: "Nei, det må den ikke. Landbruket må produsere det som blir etterspurt."

Selvfølgelig nytter det ikke å produsere tonnevis av mat ingen vil spise. Men hva mener egentlig Hoksrud? Ser han for seg å tvinge sauebønder ut av næringa for å få ned saueproduksjonen, for eksempel? At melkebønder skal legge om til grønnkål og havre tenkt til havredrikkproduksjon? Eller at flere næringer skal få samme beskjed som pelsdyrbøndene: "Hva om dere prøver dere på bær eller noe sånt?" Eller vil han sørge for at markedsregulator får nye verktøy for å unngå overproduksjon?

Det aller mest bekymringsverdige er likevel hvis Hoksrud ser for seg at Solberg-regjeringa skal fortsette som den stevner: Gjøre situasjonen vanskeligere, ikke lettere, for bøndene. Og ellers begrense sine politiske inngrep i positiv retning til uforpliktende framsnakking.

For all del. Framsnakking er fint. Men næringspolitikk må være mer enn prat. Det krever handling også. Du har påvist et problem, Hoksrud. Hva har du tenkt å gjøre med det?