– Tidligere kunne vi ta luftambulansembulansetjenesten for gitt. Nå virker den stort sett ikke, sier kommunelege Britt Larsen Mehmi i Vadsø til TV 2.

Utsagnet viser alvoret i den situasjonen helseminister Bent Høie (H) har ansvaret for.

Babcock overtok luftambulansetjenesten i Nord-Norge 1. juli i år. I løpet av 5 måneder har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) registrert 286 forsinkede pasienttransporter i landets største region.

På lørdag satte Babcock fem av sine fly på bakken, på grunn av et teknisk problem. I skrivende stund har Babcock bare 7 av 11 fly i beredskap - og disse har problemer med å lande i sterk sidevind.

I det første døgnet etter at flyene ble tatt ut av drift, oppsto åtte såkalt uønskede hendelser i beredskapen, ifølge en rapport fra UNN. Helse Nord har satt krisestab, og Forsvarets helikoptre er koblet inn for å dekke beredskapen.

Løsningen står på Tromsø lufthavn. Selskapet Lufttransport, som drev luftambulansetjenesten i nord fram til 1. juli, har fem fly tilgjengelige for utleie.

Annonse

Babcock oppgir å ha vurdert å leie flyene, men hevder i VG at det "ikke er en rask operasjon." Lufttransport sier imidlertid at flyene kan være klare for utleie på få timer.

Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, er oppdragsgiver for Babcock. Han bedyrer overfor NRK at kontrakten med Babcock skal dekke både reservefly, tekniske tjenester og piloter.

Da er spørsmålet hvorfor Juell nøyer seg med å "vurdere" å kreve at Babcock skal leie inn erstatningsfly. Det burde være et krav i anbudet. Storsamfunnet har satt Babcock til å fly syke, ikke til å fly med egen logo på flyene.

Helseministeren må nå gripe inn og få satt ledige fly i operativ tjeneste. Så får man i ettertid avklare hvorvidt det er Babcock eller staten som skal ta ekstraregningen.

Det er et åpent spørsmål hvorvidt luftambulansetjeneste i nord egner seg for anbudsutsettelse. Jo flere uker med svekket beredskap, jo større sjanse for at svaret er nei.

Når beredskapen er bragt i orden, må helseministeren må få på plass et anbudsregime som sikrer at folk i nord faktisk får de ambulansetjenestene de har krav på, også når det blåser og oppstår tekniske problemer.

Hvis dette ikke lar seg gjøre, må ambulansetjenesten tilbake i offentlig drift.