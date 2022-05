Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Norsk jordbruk er blitt svært mye mer effektivt i de siste tiårene. Deler av effektiviseringen er muliggjort gjennom stadig mer bruk av kraftfôr. Den norske melkekua har nå 45 prosent kraftfôr på fôrseddelen.

Det er en utvikling som er lønnsom fordi prisen på norsk fôrkorn subsidieres gjennom nedskriving, slik at kraftfôrbrukerne slipper å betale full pris for kornet.

Denne utviklingen har en betydelig nedside. Den gjør bruken av norske grasarealer og utmarksressurser relativt mindre lønnsomt.

I årets jordbruksoppgjør kan utviklingen ta enda et skritt i feil retning: Det går mot subsidiering også av importert fôrråvare.

18 prosent av fôret til melkekua er allerede utenlandsk. For svin er importandelen 29 prosent, for kylling er hele 60 prosent av fôret utenlandsk, ifølge tall fra Animalia.

Staten har foreslått fortsatt prisnedskriving av norsk korn – men også en ny ordning for prisnedskriving av importerte kraftfôrråvarer på 173 millioner kroner neste år.

Jordbrukets forhandlingsutvalg har foreslått å droppe prisnedskriving av korn og heller skrive ned verdien av ferdig kraftfôr. Også dette betyr subsidiering av importert fôr.

Flere enn Håkon Tørrestad, leder i Kornbøndenes Interesseorganisasjon, burde reagere på denne utviklingen. Tørrestad har rett i at det er en dårlig idé å bruke budsjettmidler til å subsidiere korn og proteinvarer fra andre land.

For å gjøre saken verre, vil staten bruke 120 millioner kroner på å øke beitebruken i Norge, en drøy tidel av bøndenes krav på 1,1 milliarder. Det viser en gjennomgang Landbruk24 har gjort.

Denne utviklingen løsriver husdyrproduksjonen fra arealet. Husdyrholdet sentraliseres, og grasarealer i distriktene, på Vestlandet og i Nord-Norge går ut av drift.

Kornprisen i Norge vil gjøre et nødvendig hopp neste år. En viss nedskriving av norsk korn for å dempe effekten for kraftfôrbrukerne kan være riktig.

Subsidier til utenlandsk kraftfôr er i praksis subsidier til gjengroing av landet og sentralisering av produksjonen. Subsidiene bør flyttes til grasproduksjon over hele landet, og kornproduksjon på kornarealene.

Det er det som er kjernen i norsk jordbruk.