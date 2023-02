En uholdbar uklarhet

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

56 prosent av norske svinebesetninger har minst ett brudd på regelverket om dyrevelferd. Slik var konklusjonen hos Mattilsynet, etter en omfattende tilsynskampanje i norske svinefjøs i 2021 og 2022.

De sjekkede kravene handlet om rotemateriale, strø, behandling av syke og skadde dyr, vann, dokumentasjon, forebyggende helsearbeid, fôringsplassen, arealkrav, redemateriale og fiksering.

Pussig nok ble ingen anmeldt etter tilsynet. Dyrevernsorganisasjonen Noah har i etterkant anmeldt fire av grisebøndene, og søker i Mattilsynets materiale for å finne flere.

– Det er uholdbart at slike lovbrudd får gå ustraffet, og NOAH arbeider nå med å identifisere og anmelde flere grisebønder, skriver Noah i en pressemelding.

Inge Erlend Næsset i Mattilsynet forsvarer de manglende anmeldelsene med at reaksjonsformen skal stå i forhold til alvorlighetsgraden. Det er til å forstå.

Mindre forståelig er det at Mattilsynet vurderer hva som er "en hensiktsmessig reaksjon i det enkelte tilfellet".

I noen veitrafikksaker har domstolene vært varsomme med å frata yrkessjåfører førerkortet, fordi det vil påvirke muligheten til å utøve sitt arbeid. Dette er en linje Mattilsynet bør være varsom med å følge. Den er en direkte utfordring mot prinsippet om likhet for loven.

I kjølvannet av Mattilsynets tilsynsrunde har Nationen omtalt at Mattilsynet kommer fram til helt andre resultater enn andre tilsyn har gjort. Ifølge Mattilsynet gir en tredjedel av grisebøndene for lite strø og rotemateriale. Tilsyn i regi av Dyrevelferdsprogrammet for svin og KSL viser regelbrudd i én prosent av tilsynene. Disse tilsynene sjekker for det samme regelverket som Mattilsynet gjør.

– Det har ingen hensikt å anmelde absolutt alle regelbrudd til politiet, sier Inge Næsset i Mattilsynet. Det er en stråmann. Spørsmålet er ikke om alle regelbrudd skal anmeldes, men om det er holdbart at Mattilsynet henger ut svinebøndene som lovbrytere uten å anmelde noen av dem.

Mattilsynets tilsynsresultater fikk stor oppmerksomhet i opinionen, mens de langt mindre graverende resultatene fra andre tilsyn knapt nådde ut over nisjemediene. En stor gruppe norske matprodusenter er hengt ut på en uholdbar og vilkårlig måte.

Inntil veterinærer, KSL og Mattilsynet har samkjørt sin regelforståelse bør aktørene snakke lavmælt om lovbrudd i næringen. Det er bra, om enn paradoksalt, at anmeldelser fra Noah kan bidra til å skape klarhet om hvilken versjon som er den riktige.