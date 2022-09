En ufattelig katastrofe

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

735.000 husdyr og avlinger på 14,5 millioner dekar er tapt i vannmassene, ifølge pakistanske myndigheter.

Jordbruk står for omtrent en firedel av Pakistans nasjonalbudsjett og sysselsetter mer enn fire av ti arbeidsføre. Bomull, ris, sukker, bøffelmelk og kumelk, hvete, mais, potet og mange ulike typer frukt er viktige jordbruksprodukter.

Pakistan er blant verdens tettest befolkede land. Av landets 225 millioner innbyggere er hele 33 millioner nå rammet av flom.

Hver sommer opplever Pakistan monsunregn. Men denne sommeren er ekstrem:

Først drepende hete, med opp mot 50 varmegrader. Så ekstremtørke. Så kom regnet, som har pågått uavbrutt i åtte uker. Og som det ikke er nok, smelter isbreene.

En tredel av landet står under vann. «Det er et eneste stort hav, det finnes ikke tørr jord slik at vi kan pumpe bort vannet», sa Sherry Rehman, minister for klimaendringer, til VG.

Over 1200 er døde, over én million hus er skadet eller ødelagt.

Kontrasten er enorm til ekstremtørken på tre kontinenter, i Europa, Kina og USA. Og viser med all tydelighet hvor hardt klimaendringene nå rammer hele kloden.

Forrige uke kom omsider regnet til Sichuan i Kina. Men nedbøren var for kraftig til at den uttørkede jorda klarte å absorbere den. Dermed måtte over hundre tusen mennesker evakueres.

Væromslaget i Kina kom etter en lang periode med intens hete og rekord-tørke.

Hetebølgen i Kina er enda mer eksepsjonell enn de som har rammet Europa, ifølge klimaforsker Tore Furevik. Det sier ikke lite. Tørken i Europa er sannsynligvis den verste på 500 år.

Også USA er rammet. Tørken er den verste på 1200 år, ifølge BBC.

Samtidig, i Stavanger: ONS 2022. I mange år en ren oljemesse. Nå en av verdens største møteplasser for den internasjonale energibransjen.

Fortsatt handlet det mest om fossil energi. Equinor-toppen Irene Rummelhoff påpekte at investeringene i fornybar energi er altfor lave for å fylle gapet som etterlates av manglende investeringer i fossilt.

– Vi gjør en innsats på fornybar, men hvis du ser på tallene, må du investere omtrent fire ganger så mye for å erstatte olje og gass. Så det er en enorm utfordring. Verden går faktisk bevisst inn i en situasjon med utilstrekkelige investeringer i energi, sa Rummelhoff, ifølge Dagens Næringsliv.

Priskrisen på gass og strøm vil gi midlertidig økt etterspørsel etter olje og gass. Men denne etterspørselen må falle med 30 prosent i 2030 om verden skal nå målet om en maksimal global oppvarming på 1,5 grader.

Vi må klare begge deler: Å løse den akutte priskrisen på energi. Og legge til rette for massive investeringer i fornybart. Ellers styrer vi fra en katastrofe til den neste.