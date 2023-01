Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

27. desember 2022 stanset tingrettsdommer Atle Torvund vinterens ulvejakt midlertidig. Vedtaket fra Oslo tingrett ligner det vedtaket tingretten gjorde i romjula i 2021. Det viste seg å være svært lite verd.

I år som i fjor vil staten tillate ulvejakt i forvaltningssonen ut fra naturmangfoldlovens paragraf 18 bokstav c, om jakt ut fra allmenne interesser. Det har i flere år vært for mange ulv her i landet, målt mot Stortingets vedtatte bestandsmål. Regjeringen mener det er av offentlig interesse å redusere bestanden.

I kjennelsen av 27. desember 2022 hevder Oslo tingrett at jaktvedtaket bygger på feil rettsanvendelse. Retten kan ikke se at hensynet til å nå bestandsmåIet leder til at vedtaket er lovlig begrunnet.

Dette er samme argumentasjon og samme paragraf som tingretten brukte da den stanset ulvejakta for ett år siden. Denne argumentasjonen ble senere underkjent av lagmannsretten.

11. februar 2022 fant Borgarting lagmannsrett at uttak i ulvesonen ut fra hensynet til offentlige interesser var lovlig.

En enstemmig lagmannsrett fant "ingen feil ved departementets rettsanvendelse". Avgjørelsen ble ikke påanket.

Likevel velger en tingrettsdommer altså å gjenta fjorårets midlertidige jaktstopp, med en argumentasjon som lagmannsretten har underkjent. Isteden henviser tingretten til en ikke rettskraftig kjennelse i samme instans.

Det er naturlig å forklare dette med hastverk: Tingretten må ta stilling til ulvejakta få dager før den starter.

I fjor innrømmet tingretten at jaktstansen ble gjort "ut fra ren tidsnød". Det var ikke mulig å gi staten som saksøkt mulighet til å "komme til orde før en mer veloverveid rettsavgjørelse fattes."

Både på norsk og svensk side leder hensynet til motstridende interesser til at rovdyrjussen er komplisert. Da er det nødvendig å legge opp forvaltningen slik at det blir tid til eventuell rettslig prøving.

Svenskene har gjort dette. Svenske jaktvedtak kommer så tidlig at forvaltningsretten i fjor kunne behandle klagen på jakt i tre grenserevir allerede 1. desember. Kammerretten opphevet avgjørelsen 20. desember, og jakta i Sverige kunne starte som planlagt 2. januar i år.

Hastverket og utsettelsene som nå rammer forvaltningen av ulv er altså et særnorsk fenomen, i år som i fjor. Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap) bør fremskynde jaktforvaltningen slik at jaktkvotene kan behandles på skikkelig vis.

Folk, dyr og samfunn i ulvesonen fortjener bedre enn institusjonelt hastverk og venstrehåndsjuss i romjula.