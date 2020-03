En takk til Stortinget

Stortinget tok kontroll, og tillot ikke regjeringa å sette demokratiet til side.

Lørdag vedtok et enstemmig storting en sterkt korrigert og omarbeidet koronalov – etter et særdeles viktig og krevende arbeid i Stortingets særskilte koronakomité, ledet av Jonas Gahr Støre (Ap).

Slik viste et våre folkevalgte i fellesskap hvordan folkestyret skal fungere.

Tirsdag skal loven vedtas en gang til i Stortinget. Deretter må den sanksjoneres av Kongen i statsråd før den kan tre i kraft.

Etter Stortingets endring av Solberg-regjeringas omfattende lovforslag, gir koronaloven regjeringa rom for å styre landet mest mulig effektivt under koronakrisen – uten å sette demokratiet til side.

Koronaloven er nå begrenset til å gjelde kun de lovene regjeringa mener det haster aller mest å endre, begrenset til drøyt 60 konkrete lover. Koronaloven kommer kun til anvendelse når det ikke er mulig med vanlig saksbehandling. Nye forskrifter fra regjeringa skal kunngjøres i Stortinget umiddelbart, og gjelder ikke dersom en tredel av Stortinget sier nei. Dermed har loven en sikkerhetsmekanisme.

Partene i arbeidslivet skal involveres i alle spørsmål som har med arbeidslivet å gjøre.

Videre skal domstolene kunne prøve lovligheten av vedtakene som blir gjort, og loven skal ikke brukes til å skape presedens for framtidige fullmaktslover.

Koronalovens varighet er i første omgang begrenset til én måned. (Regjeringa ba i utgangspunktet om to år.)

Slik er koronaloven gjort akseptabel. Det er tydelig at Stortingets koronakomité har hatt god nytte av å ha erfarne jurister som Sps Marit Arnstad på innsida – og juridiske hjelpere som professorene Hans Petter Graver og Eivind Smith med seg. Det bærer loven helt konkret preg av. Graver og Smiths innspill avspeiler seg i loven.

Koronakomitéen på Stortinget fortjener en stor takk for å sitt intense arbeid under stort press og for at komitéen i løpet av få dager (og netter) klarte å komme til en enstemmig innstilling.

Det er viktig at Stortinget står samlet om avgjørende viktige saker i ei så krevende tid for landet som den vi er inne i nå.

Det er viktig at også regjeringspartiene var med på å arbeide fram en akseptabel fullmaktslov, slik at Stortinget kunne stå samlet. Det styrker også Solberg-regjeringas legitimitet. Regjeringa er avhengig av legitimitet til å fatte nødvendige vedtak.

Den andre siden av legitimitet er tillit, og regjeringa er avhengig av folkets tillit for å kunne utføre sitt viktige arbeid med å stoppe spredningen av koronaviruset, og å bistå befolkningen i ei krevende tid økonomisk.