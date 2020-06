En takk til George Floyds familie

En ny obduksjonsrapport konkluderer med at George Floyd fikk hjertestans som følge av politiets trykk mot halsens hans under en pågripelse. Rapporten, fra rettsmedisinsk kontor i Hennepin County i Minnesota, konkluderer med at George Floyd ble drept.

Politimannen som satte kneet i nakken på George Floyd slik at han ikke fikk puste, Derek Chauvin, siktes for forsettlig drap, melder nyhetsbyrået Reuters. Strafferammen for forsettlig drap er 40 år i fengsel.

Derek Chauvin er også tidligere arrestert og siktet for drap, melder lokalavisa Star Tribune, gjengitt i VG.

De tre andre politimennene som deltok i pågripelsen, siktes for medvirkning til drap.

George Floyds familie er takknemlige for at alle de fire politifolkene som pågrep Floyd er siktet for drap eller medvirkning til drap. "Et bittersøtt øyeblikk", sier familien i en uttalelse.

I den samme uttalelsen oppfordrer George Floyds familie til fredelige forandringer i samfunnet. – I kontrast til både president Donald Trump og demonstrantene som har deltatt i voldelige opptøyer.

President Donald Trump truet som kjent med å sette inn hæren mot demonstrasjoner og opptøyer i kjølvannet av at afroamerikanske George Floyd døde.

Det er selvsagt helt uakseptabelt å sende væpnede soldater mot fredelige demonstranter. Å sette hæren inn mot demonstranter som deltar i voldelige opptøyer, kan føre til at konflikten og volden eskalerer – framfor å dempes. Det er uansett dramatisk og splittende å sende soldater mot deler av egen befolkning.

Professor i statsvitenskap ved Drake University i Des Moines i Iowa, Dennis Golford, sa til nyhetsbyrået TT at Trump ikke visste hva han skulle gjøre, og at hans første innflytelse er å være tøff. Professor Golford mener Trumps trusler om å sette inn soldater "er et resultat av et menneskesyn der man enten er den dominante eller den underdanige". Trump vil tilhøre de dominante.

Det er lite betryggende om en president som truer med å sette inn det militære mot noen av sine egne, drives av et unyansert og karikert menneskesyn.

Sammenlignet med presidentens reaksjoner, blir oppfordringen fra George Floyds familie, de etterlatte, befriende forstandig. Ikke minst fordi den kommer fra nettopp den familien som har mistet et kjært familiemedlem.

Floyd-familiens oppfordring er også samlende i sin karakter. Den går både til myndighetene og til demonstranter som tyr til vold.

Det hadde vært mer betryggende om president Donald Trump – på linje med George Floyds familie – hadde evnet å opptre forstandig og samlende framfor splittende. Nå skremmer den amerikanske presidentens oppførsel langt utenfor USAs grenser.

For å bruke USA-historiker Ole O. Moens ord om den amerikanske presidenten i Dagbladet onsdag: "Han har ingen selvkontroll, ingen omkring som kan stagge ham."