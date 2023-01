En sykehustale med feil medisin?

Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Det var få gladnyheter å spore da helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) holdt statsrådens årlige sykehustale tirsdag. De økonomiske utsiktene for 2023 er dystre. Fire av helseforetakene budsjetterer med underskudd. Oppskriften er innstramming.

Det spøker for å få gjennomført større investeringsprosjekter og sårt tiltrengt vedlikehold må utsettes. Overforbruk av tjenester i laboratorium og på røntgen skal kuttes. Sykehusene må enda til revurdere hvilke behandlingsmetoder og -tilbud som kan fases ut, ifølge Kjerkol. Er det noe de kan gjøre mindre av?

Det vil alltid være billigst for sykehusene å ikke ha pasienter i det hele tatt. Det ville vært kostnadsbesparende om alle nordmenn var friske, uten skader, sykdom, fødsler og uhell. Eller om alle ansatte jobbet gratis.

Men slik fungerer det altså ikke. Det offentlige helsevesenet er en stor kostnad for ethvert velferdssamfunn. Da blir det også avgjørende viktig hvordan det rigges – for best behandling av både pasienter og ansatte.

Det ansvaret ligger i siste instans hos regjeringen og helseministeren. Det er til å forstå at den politiske opposisjonen reagerer.

Annonse

Rødt, i likhet med SV (og Sp før de kom i regjering), ønsker å skrote hele helseforetaksmodellen for å ta tilbake et større politisk grep om sykehusenes drift, prioriteringer og økonomiske finansieringsmodell.

Helsepolitisk talsperson Seher Aydar sier til Dagsavisen at helsevesenet altfor lenge har kunnet lene seg på innleie fra bemanningsbyråer og mener regjeringa bør begrense den tilgangen, slik andre bransjer fikk pålegg om før nyttår.

Nettopp bruken av vikarer og innlede får helseforetakene beskjed om å gjennomgå kritisk. Det kan føre til at det reelle behovet for flere faste stillinger kommer til syne, både når det gjelder leger, sykepleiere og jordmødre.

KrFs Olaug Bollestad er med rette bekymret for hvordan nedtrapping av vikarbruk vil virke inn på de som er fast ansatt og kan komme til å måtte gå doble eller triple vakter og bytte fridager med jobb.

Å betale for spesialisert helsepersonell kan koste sykehuset dobbelt så mye som et vanlig, fast ansatt årsverk. Det er ikke en bærekraftig modell.

Som Fagforbundets leder, Mette Nord, påpeker er det tvingende nødvendig med langsiktig rekruttering av fagfolk, ikke minst for å sikre både pasientenes og de ansattes vilkår i distriktene. Kutt i helsetjenesten vil føre til kutt i tilbudet til pasientene.

Spørsmålet er om helseministeren foreskriver riktig medisin og om ikke vikarbruken må tillates i en overgansfase fram til grunnbemanningen i helsevesenet er økt kraftig. Det er der regjeringen må sette inn det politiske støtet.