"Takk for god jobbing i helgen", skriver Knut Sunde, industripolitisk direktør i Norsk Industri. SMS-en går til statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Aftenposten har fortjenstfullt fortalt historien om hvordan den største foreningen i NHO i juni dikterte massivt karantenefritak for utenlandske arbeidstakere.

Titusener av ansatte i Norsk Industri-bedrifter kunne dermed ta med sin arbeidskraft - og smitte - inn i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet ga etter for press fra Norsk Industri, og instruerte underliggende etater til å hastebehandle karantenefritak. I strid med egne smitteverneksperter, som advarte mot at tiltaket ville gi «særlig stor grad av risiko».

Advarslene var berettiget. 77 fly fra Polen og Litauen har bragt smitte til Norge i høst. Først i oktober, da smittespredningen hadde tatt seg kraftig opp, slo regjeringen retrett og innførte ti dagers karantene.

Dette er en skandale.

Helseminister Bent Høie (H) forsvarer seg med at smittevernloven ikke hjemler andre tiltak enn de strengt nødvendige.

Argumentet er relevant. Det var også i sommer viktig å unngå for inngripende tiltak mot pandemien. Samfunnshjulene kan ikke stå stille uten at det får dramatiske konsekvenser for næringsliv og skattinngang, folk og jobber, liv og helse.

Men det er et dårlig argument for Høie.

Både skolenedstengningen i mars, og det lange forbudet mot opphold på hytte i Sverige, har hatt tvilsom faglig begrunnelse. De fremsto ikke som "strengt nødvendige". Høie innførte disse tiltakene likevel, med store konsekvenser for folk og samfunn.

Karantenereglene for utenlandsk arbeidskraft har knapt vært faglig omstridt. Det så regjeringen bort fra.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo er forståelig irritert. Det er knapt industri igjen i hovedstaden. Men Oslos store servicenæringer er i høst er hardt rammet av ulike koronakrav og -reguleringer. Som ble nødvendige blant annet fordi Norsk Industri fikk gjennom unntak fra karantenereglene.

Høyrepartiene angriper gjerne Ap, som lar LO sitte i sitt sentralstyre og legge føringer for praktisk politikk. Kritikken er ikke uten berettigelse. Men den blir hul, når vi vet hvilke konsesjoner en servil regjering har gitt til norske arbeidsgivere - og hvor stor skade på liv og helse politikken har medført.

Uten at folk flest har tillit til helsemyndighetene får vi ikke bekjempet viruset. Bent Høie bør, i sine formaninger om smittevern før og under julehøytiden, møte befolkningen med ydmykhet og anger.