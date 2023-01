Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for avisa Nationens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør svarer for innholdet.

Dyretragedien på et svinebruk på Innherred i Trøndelag er rystende, selv for de politifolk og Mattilsynet-ansatte som mandag kveld oppsøkte gården.

200 griser lå døde i grisefjøset. Ytterligere 76 svin levde, men ble besluttet avlivet.

Eieren er siktet etter dyrevelferdsloven. Politiet oppgir at opplysninger fra gården tyder på dyrene ikke har fått tilstrekkelig tilsyn og stell over tid.

Videre etterforskning vil avklare hva som har skjedd på Innherred. På overordnet nivå er det nødvendig å diskutere hva som skjer med den psykiske helsa til norske matprodusenter.

Jobben med det daglige brød er i utgangspunktet et privilegium. Det finnes knapt mer meningsfylt arbeid enn å produsere sunn og god mat og matsikkerhet for folk og land.

Men i 2019 sa nær halvparten av de spurte bøndene at de opplevde bekymringer eller depresjon knyttet til arbeidet. I dag er andelen økt til 66 prosent.

Det er Agri analyse som har innhentet tallene for Landkreditt. Den negative utviklingen er sterkest hos yngre bønder. Bare hver tredje bonde svarer at bekymringer eller depresjon ikke er et problem.

Annonse

Bøndene er ikke alene om å ha det tøft nå. Prisgalloppen på mat, strøm og transport er krevende for mange. Men folk flest ligger ikke våkne og tenker på strømkostnadene på kontoret. Bonden må betale strømmen både i hus og fjøs.

Det er også en kjennsgjerning at næringsdrivende flest har et langt høyere timeinntektsnivå å betale økte kostnader med enn hva bønder har. De kan også i langt større grad enn bonden sende økte kostnader videre til kundene.

– Det er viktig å finne årsakene, slik at utviklingen kan snus, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Det er en ærlig og nødvendig erkjennelse. Den psykiske helsa i norske fjøs kan ikke forebygges i fjøset alene.

Norsk jordbruk har rasjonalisert vekk bønder og produksjonsmiljøer i flere tiår. Det er ofte langt til nærmeste yrkesfelle. Det er stadig færre å dele yrkesgleder og -sorger med.

Den økonomiske gevinsten av den kraftige rasjonaliseringen har havnet hos forbrukerne og samfunnet forøvrig. Vederlaget per bonde-årsverk var 386.100 kroner i fjor. Det skal dekke både kapital- og arbeidsavkastning.

Fjorårets jordbruksoppgjør, som i kroner var stort, er i stor grad spist opp av kostnadsøkninger allerede.

Folk flest og politikere har gjennom tiår brukt en stadig mindre del av disponibel inntekt og budsjettmidler på matproduksjon. Jo flere dyre- og mennesketragedier vi får lese om, jo mer nødvendig blir det å spørre seg: Får vi det jordbruket vi betaler for?

Og vi må spørre oss om prisen for billig matproduksjon blir for høy.